Необыкновенная закуска на зиму: простой рецепт за 10 минут

Маринованный чеснок на зиму рецепт / ua.depositphotos.com

Зимой всегда хочется попробовать вкусные заготовки, которые каждая хозяйка старается сделать впрок. Мы решили рассказать вам рецепт удивительной закуски на зиму из чеснока, которая станет прекрасным дополнение к борщу, мясу или в качестве закуски.

Вкусный маринованный чеснок на зиму приготовить очень просто и много времени не займет.

По такому рецепту можно приготовить и листья капусты или вкусный перец.

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Маринованный чеснок - рецепт

Вам понадобится:

Чеснок - 1 кг

Виноградный сок красный - 200 мл

Винный уксус - 1 столовая ложка

Сахар - 5 столовых ложек

Соль - 1 столовая ложка

Лавровый лист

Черный перец горошком

Очистить чеснок от шелухи. Переложить в большую миску чеснок и залить кипятком. Накрыть крышкой и подержать 5 минут.

Достать чеснок и промыть под холодной водой.

В небольшие банки разложить горошки черного перца, чеснок и лавровый лист.

В кастрюлю налить красный виноградный сок. Далее добавить сахар и соль.

Довести маринад до кипения и добавить уксус.

Перемешать и дать остыть пару минут.

Залить чеснок маринадом, хорошо закрыть и отправить в прохладное место чеснок на зиму. Чесночная закуска на зиму будет готова уже через несколько недель.

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