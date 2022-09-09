Необыкновенная закуска на зиму: простой рецепт за 10 минут

Готовим вкуснейший маринованный чеснок на зиму. Превосходная закуска.
Зимой всегда хочется попробовать вкусные заготовки, которые каждая хозяйка старается сделать впрок. Мы решили рассказать вам рецепт удивительной закуски на зиму из чеснока, которая станет прекрасным дополнение к борщу, мясу или в качестве закуски.
Вкусный маринованный чеснок на зиму приготовить очень просто и много времени не займет.
По такому рецепту можно приготовить и листья капусты или вкусный перец.
Маринованный чеснок - рецепт
Вам понадобится:
- Чеснок - 1 кг
- Виноградный сок красный - 200 мл
- Винный уксус - 1 столовая ложка
- Сахар - 5 столовых ложек
- Соль - 1 столовая ложка
- Лавровый лист
- Черный перец горошком
Очистить чеснок от шелухи. Переложить в большую миску чеснок и залить кипятком. Накрыть крышкой и подержать 5 минут.
Достать чеснок и промыть под холодной водой.
В небольшие банки разложить горошки черного перца, чеснок и лавровый лист.
В кастрюлю налить красный виноградный сок. Далее добавить сахар и соль.
Довести маринад до кипения и добавить уксус.
Перемешать и дать остыть пару минут.
Залить чеснок маринадом, хорошо закрыть и отправить в прохладное место чеснок на зиму. Чесночная закуска на зиму будет готова уже через несколько недель.
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