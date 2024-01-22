Невероятные картофельные блинчики на закуску : быстрый рецепт

В мире кулинарии существует множество удивительных и вкусных блюд, каждое из которых носит в себе неповторимый вкус и аромат. Одним из таких являются картофельные блины из сырой картошки. Этот рецепт сочетает в себе простоту приготовления и натуральность ингредиентов.
Картофельные блины из сырой картошки - рецепт
Ингредиенты:
- 300 мл молока,
- 3 яйца,
- 120 г муки,
- 300 г сырого картофеля,
- пол пучка укропа,
- 2 зубчика чеснока,
- 2 ст. л подсолнечного масла
- соль,
- перец по вкусу
Приготовление: в глубокую миску вбиваем яйца, добавляем молоко и немного взбиваем венчиком. Добавляем муку и снова перемешиваем. На мелкой терке натираем сырой картофель, мелко нарезаем укроп и добавляем в миску. Туда же выдавленный чеснок, немного подсолнечного масла, перец и соль по вкусу. Вымешиваем ингредиенты и разогреваем на среднем огне сковороду, добавляем масло. Жарим как обычные блины, можно добавлять любую начинку.
Смотрите, что можно приготовить из картошки на сковороде:
@vkusno_s_oksanoy
Картофельные блинчики? СОХРАНЯЙ , чтоб не потерять ? ? 300 мл молока ? 3 яйца ? 120 г муки ? 300 г сырого картофеля ? пол пучка укропа ? 2 зубчика чеснока ? соль, перец по вкусу♬ оригинальный звук - Вкусно с Оксаной ?
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