Невероятные картофельные блинчики на закуску : быстрый рецепт

Такие блины можно подавать с любой начинкой.

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Что можно приготовить из картошки на сковороде / Коллаж Главред, фото скриншот TikTok ( vkusno_s_oksanoy)

В мире кулинарии существует множество удивительных и вкусных блюд, каждое из которых носит в себе неповторимый вкус и аромат. Одним из таких являются картофельные блины из сырой картошки. Этот рецепт сочетает в себе простоту приготовления и натуральность ингредиентов.

Картофельные блины из сырой картошки - рецепт

Ингредиенты:

300 мл молока,

3 яйца,

120 г муки,

300 г сырого картофеля,

пол пучка укропа,

2 зубчика чеснока,

2 ст. л подсолнечного масла

соль,

перец по вкусу

Приготовление: в глубокую миску вбиваем яйца, добавляем молоко и немного взбиваем венчиком. Добавляем муку и снова перемешиваем. На мелкой терке натираем сырой картофель, мелко нарезаем укроп и добавляем в миску. Туда же выдавленный чеснок, немного подсолнечного масла, перец и соль по вкусу. Вымешиваем ингредиенты и разогреваем на среднем огне сковороду, добавляем масло. Жарим как обычные блины, можно добавлять любую начинку.

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Смотрите, что можно приготовить из картошки на сковороде:

@vkusno_s_oksanoy Картофельные блинчики? СОХРАНЯЙ , чтоб не потерять ? ? 300 мл молока ? 3 яйца ? 120 г муки ? 300 г сырого картофеля ? пол пучка укропа ? 2 зубчика чеснока ? соль, перец по вкусу ♬ оригинальный звук - Вкусно с Оксаной ?

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