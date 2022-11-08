Невозможно хрустящие гренки на Новый год 2023: 3 рецепта идеальной дешевой закуски

Готовим вкусную закуску на Новый год 2023. Хрустящие гренки с идеальной намазкой на хлеб.
Вкусные закуски всегда должны находится на праздничном столе, ведь это залог успешного праздника. Новый год 2023 уже совсем близко. Чтобы порадовать близких вкусными блюдами, Главред заранее помогает вам решить вопрос с новогодним меню.
Сегодня предлагаем узнать рецепт хрустящих гренок с разными намазками, которые будут "королевскими" на вашем столе.
Гренки будут превосходно вкусными, если их поджарить на сухой сковороде.
Закуска со шпротами на Новый год 2023 - рецепт
Вам понадобится:
- Багет белый
- Шпроты - 1 банка
- Яйца - 2 шт
- Чеснок
- Укроп
- Сливочное масло
- Лимон
- Огурцы - 2 шт
Багет порезать тонкими ломтиками и обжарить на сковороде.
Натереть каждую гренку чесноком.
Мелко порезать укроп.
Небольшой кусочек сливочного масла натереть на мелкой терке и смешать с укропом.
Гренкі намазать маслом с укропом.
Яйца отварить и натереть на мелкой терке.
Посыпать гренки яйцом.
Со шпротов слить масло и положить по две рыбки.
Сбрызнуть все лимонным соком и украсить тонким кусочком лайма или лимона.
Брускетта с рыбой - быстрый рецепт на Новый год
Вам понадобится:
- Копченая рыба - 200 гр
- Сливочное масло
- Белый хлеб
- Зелень
Рыбу почистить, удалить все косточки и мелко порезать.
Из хлеба сделать гренки. Можно подсушить в духовке.
Каждую гренку смазать маслом.
Красиво положить рыбу и украсить зеленью.
Вкусно будет, если добавить кольца салатного лука.
Гренки с плавленным сыром, помидорами и зеленью - рецепт
Вам понадобится:
- Хлеб ржаной
- Плавленный сыр - 2 шт
- Помидор
- Оливковое масло
- Зелень
Плавленный сыр натереть на крупной терке.
Укроп, петрушку и базилик измельчить с солью в блендере.
Смешать сыр и зелень.
С помидора снять шкурку и порезать кубиками.
Смешать всю начинку и смазать гренки, предварительно сбрызнуть их оливковым маслом.
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