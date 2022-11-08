Невозможно хрустящие гренки на Новый год 2023: 3 рецепта идеальной дешевой закуски

Намазка на хлеб рецепт на Новый год 2023 / goodfon.ru

Вкусные закуски всегда должны находится на праздничном столе, ведь это залог успешного праздника. Новый год 2023 уже совсем близко. Чтобы порадовать близких вкусными блюдами, Главред заранее помогает вам решить вопрос с новогодним меню.

Сегодня предлагаем узнать рецепт хрустящих гренок с разными намазками, которые будут "королевскими" на вашем столе.

Гренки будут превосходно вкусными, если их поджарить на сухой сковороде.

Закуска со шпротами на Новый год 2023 - рецепт

Вам понадобится:

Багет белый

Шпроты - 1 банка

Яйца - 2 шт

Чеснок

Укроп

Сливочное масло

Лимон

Огурцы - 2 шт

Багет порезать тонкими ломтиками и обжарить на сковороде.

Натереть каждую гренку чесноком.

Мелко порезать укроп.

Небольшой кусочек сливочного масла натереть на мелкой терке и смешать с укропом.

Гренкі намазать маслом с укропом.

Яйца отварить и натереть на мелкой терке.

Посыпать гренки яйцом.

Со шпротов слить масло и положить по две рыбки.

Сбрызнуть все лимонным соком и украсить тонким кусочком лайма или лимона.

Брускетта с рыбой - быстрый рецепт на Новый год

Вам понадобится:

Копченая рыба - 200 гр

Сливочное масло

Белый хлеб

Зелень

Рыбу почистить, удалить все косточки и мелко порезать.

Из хлеба сделать гренки. Можно подсушить в духовке.

Каждую гренку смазать маслом.

Красиво положить рыбу и украсить зеленью.

Вкусно будет, если добавить кольца салатного лука.

Гренки с плавленным сыром, помидорами и зеленью - рецепт

Вам понадобится:

Хлеб ржаной

Плавленный сыр - 2 шт

Помидор

Оливковое масло

Зелень

Плавленный сыр натереть на крупной терке.

Укроп, петрушку и базилик измельчить с солью в блендере.

Смешать сыр и зелень.

С помидора снять шкурку и порезать кубиками.

Смешать всю начинку и смазать гренки, предварительно сбрызнуть их оливковым маслом.

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