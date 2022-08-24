Обалденный томатный сок на зиму: 3 превосходно вкусных и простых рецепта

Удивительный томатный сок для настоящих хозяек.
Томатный сок - удивительный напиток, который любят все. Что может быть вкуснее домашнего томатного сока в прохладную зиму.
Многие хозяйки не любят возиться с помидорами и тратить много времени для приготовления сока на зиму.
Мы нашли для вас три супер простых и очень вкусных рецептов томатного сока на зиму.
Вкусный томатный сок с мякотью на зиму - рецепт
Вам понадобится:
- Помидоры сливки - 1,5 кг
- Соль - 1 столовая ложка
Помидоры хорошо помыть.
Вскипятить воду и опустить все помидоры на 2 минуты.
Убрать всю кожу с помидор. Помидоры перетираем через дуршлаг или сито.
Добавить соль и перемешать.
Чистые банки для сока предварительно простерилизовать.
В 1,5 литровые банки разлить томатный сок и поставить на 20 минут на стерилизацию.
Горячие баночки с соком на зиму закатать и дать им полностью остыть под полотенцем.
Томатный сок на зиму со сладким перцем - рецепт
Вам понадобится:
- Помидоры - 2 кг
- Красный болгарский перец - 2 штуки
- Чеснок - по вкусу
Помидоры хорошо вымыть, снять всю кожуру и порезать кусочками.
Болгарский перец очистить от семян и порезать на дольки.
Пропускаем томаты, болгарский перец и чеснок через мясорубку.
Томатный сок с болгарским перцем перелить в большую кастрюлю, довести до кипения и добавить соль.
Разлить горячий сок по чистым банкам и закатать.
Вкусный томатный сок на зиму
Вам понадобится:
- Помидоры - 5 кг
- Сахар - 200 гр
- Соль - 80 гр
- Чеснок
- Перец горошком
Помидоры помыть и порезать на дольки.
Пропустить помидоры с чесноком через мясорубку.
Томатный сок перелить в большую кастрюлю, добавить соль, сахар, уксус 1 столовую ложку и перец.
Варить томатный сок 30 минут.
Разлить готовый томатный сок по банкам и закатать.
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