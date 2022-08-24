Обалденный томатный сок на зиму: 3 превосходно вкусных и простых рецепта

Как готовить томатный сок на зиму / ua.depositphotos.com

Томатный сок - удивительный напиток, который любят все. Что может быть вкуснее домашнего томатного сока в прохладную зиму.

Многие хозяйки не любят возиться с помидорами и тратить много времени для приготовления сока на зиму.

Мы нашли для вас три супер простых и очень вкусных рецептов томатного сока на зиму.

Вкусный томатный сок с мякотью на зиму - рецепт

Вам понадобится:

Помидоры сливки - 1,5 кг

Соль - 1 столовая ложка

Помидоры хорошо помыть.

Вскипятить воду и опустить все помидоры на 2 минуты.

Убрать всю кожу с помидор. Помидоры перетираем через дуршлаг или сито.

Добавить соль и перемешать.

Чистые банки для сока предварительно простерилизовать.

В 1,5 литровые банки разлить томатный сок и поставить на 20 минут на стерилизацию.

Горячие баночки с соком на зиму закатать и дать им полностью остыть под полотенцем.

Томатный сок на зиму со сладким перцем - рецепт

Вам понадобится:

Помидоры - 2 кг

Красный болгарский перец - 2 штуки

Чеснок - по вкусу

Помидоры хорошо вымыть, снять всю кожуру и порезать кусочками.

Болгарский перец очистить от семян и порезать на дольки.

Пропускаем томаты, болгарский перец и чеснок через мясорубку.

Томатный сок с болгарским перцем перелить в большую кастрюлю, довести до кипения и добавить соль.

Разлить горячий сок по чистым банкам и закатать.

Вкусный томатный сок рецепт / ua.depositphotos.com

Вкусный томатный сок на зиму

Вам понадобится:

Помидоры - 5 кг

Сахар - 200 гр

Соль - 80 гр

Чеснок

Перец горошком

Помидоры помыть и порезать на дольки.

Пропустить помидоры с чесноком через мясорубку.

Томатный сок перелить в большую кастрюлю, добавить соль, сахар, уксус 1 столовую ложку и перец.

Варить томатный сок 30 минут.

Разлить готовый томатный сок по банкам и закатать.

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