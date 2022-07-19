Самая вкусная и очень быстрая закуска за 10 минут: удивительный рецепт

Превосходные конвертики из лаваша по супер быстрому рецепту.
Многие хозяйки любят удивлять своих родных вкусными блюдами. Очень удобно готовить простые блюда, которые много времени у вас не займут.
Сегодня расскажем рецепт превосходно вкусный конвертиков из лаваша с нежной начинкой.
Такая закуска из лаваша станет вашей любимой, как на праздничном столе, так и в качестве перекуса.
Закуска из лаваша конвертики - рецепт
Вам понадобится:
- Лаваш 1 упаковка
- Брынза или сулугуни - 200 гр
- Зелень - укроп, петрушка, базилик, лук
- Греческий йогурт
Если вы выбрали сыр Сулугуни, то солить начинку не нужно.
Если конвертики из лаваша готовите с брынзой, то по вкусу начинку можно посолить.
Натереть сыр на крупной терке.
Помыть зелень и мелко порезать, добавить к сыру.
Далее три столовые ложки греческого йогурта добавляем к начинке и перемешиваем.
1 лист лаваша разрезать на тонких 6 полосок, каждый кусочек смазать йогуртом и выложить по 1 столовой ложке начинки.
Выбираем сковороду гриль, или решетку для шашлыков.
На сковороде гриль обжарить конвертики из лаваша с двух сторон по 2 минуты.
На углях обжаривать конвертики с сыром 5 минут с каждой стороны.
Смотрите вкусный видеорецепт завтрака из лаваша
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