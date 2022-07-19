Самая вкусная и очень быстрая закуска за 10 минут: удивительный рецепт

Конвертики из лаваша рецепт / ru.freepik

Многие хозяйки любят удивлять своих родных вкусными блюдами. Очень удобно готовить простые блюда, которые много времени у вас не займут.

Сегодня расскажем рецепт превосходно вкусный конвертиков из лаваша с нежной начинкой.

Такая закуска из лаваша станет вашей любимой, как на праздничном столе, так и в качестве перекуса.

Закуска из лаваша конвертики - рецепт

Вам понадобится:

Лаваш 1 упаковка

Брынза или сулугуни - 200 гр

Зелень - укроп, петрушка, базилик, лук

Греческий йогурт

Если вы выбрали сыр Сулугуни, то солить начинку не нужно.

Если конвертики из лаваша готовите с брынзой, то по вкусу начинку можно посолить.

Натереть сыр на крупной терке.

Помыть зелень и мелко порезать, добавить к сыру.

Далее три столовые ложки греческого йогурта добавляем к начинке и перемешиваем.

1 лист лаваша разрезать на тонких 6 полосок, каждый кусочек смазать йогуртом и выложить по 1 столовой ложке начинки.

Выбираем сковороду гриль, или решетку для шашлыков.

На сковороде гриль обжарить конвертики из лаваша с двух сторон по 2 минуты.

На углях обжаривать конвертики с сыром 5 минут с каждой стороны.

Смотрите вкусный видеорецепт завтрака из лаваша

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