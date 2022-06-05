Самый вкусный заливной пирог с идеальной начинкой: простой рецепт за несколько минут

Заливной пирог в овощами рецепт / ua.depositphotos.com

Решили побаловать своих родных вкусной выпечкой, но тратить много времени не хотите, тогда предлагаем простой и очень сытный рецепт пирога.

Чтобы пирог получился вкуснее, советуем использовать уже свежие овощи. Также тесто можно приготовить самим или купить замороженное дрожжевое.

Пирог с овощами - рецепт

Вам понадобится:

Мука - 230 гр

Яйца - 1 шт

Оливковое масло

Баклажаны - 300 гр

Помидоры - 2 штуки

Перец болгарский красный - 1 штука

Сыр твердый - 150 гр

Пармезан

Укроп

Базилик

Петрушка

Маслины

Сметана

Соль

Яйцо взбить и соединить с просеянной мукой. Добавить 3 столовые ложки оливкового масла, и столько же воды.

Замесить тесто 10 минут, пока не перестанет приставать к рукам.

Тесто скрутить в шарик и затянуть пищевой пленкой.

Отправляем тесто отдыхать на 30 минут в холодильник.

Баклажаны помыть, почистить и порезать вдоль тонкими ломтиками.

Болгарский перец и помидоры режем тонкими пластинками.

Разогреть сковороду и обжарить в масле несколько минут баклажаны.

Далее отдельно сладкий перец.

Сыр натереть на крупной терке. Сметану взбить с солью и добавить несколько желтков.

Зелень измельчить. По желанию можно добавить чеснок.

Разогреть духовку до 180 градусов.

Смазать форму маслом, раскатать тесто и переложить в форму.

Первым слоем выкладываем помидоры, далее баклажаны, перец, маслины, сыр.

Заливаем сметанной смесью и отправляем в духовку на 15 минут.

Посыпаем зеленью пирог и даем постоять еще 5 минут.

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