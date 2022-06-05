Самый вкусный заливной пирог с идеальной начинкой: простой рецепт за несколько минут

Идеально вкусный и очень простой заливной пирог с овощами.
Решили побаловать своих родных вкусной выпечкой, но тратить много времени не хотите, тогда предлагаем простой и очень сытный рецепт пирога.
Чтобы пирог получился вкуснее, советуем использовать уже свежие овощи. Также тесто можно приготовить самим или купить замороженное дрожжевое.
Пирог с овощами - рецепт
Вам понадобится:
- Мука - 230 гр
- Яйца - 1 шт
- Оливковое масло
- Баклажаны - 300 гр
- Помидоры - 2 штуки
- Перец болгарский красный - 1 штука
- Сыр твердый - 150 гр
- Пармезан
- Укроп
- Базилик
- Петрушка
- Маслины
- Сметана
- Соль
Яйцо взбить и соединить с просеянной мукой. Добавить 3 столовые ложки оливкового масла, и столько же воды.
Замесить тесто 10 минут, пока не перестанет приставать к рукам.
Тесто скрутить в шарик и затянуть пищевой пленкой.
Отправляем тесто отдыхать на 30 минут в холодильник.
Баклажаны помыть, почистить и порезать вдоль тонкими ломтиками.
Болгарский перец и помидоры режем тонкими пластинками.
Разогреть сковороду и обжарить в масле несколько минут баклажаны.
Далее отдельно сладкий перец.
Сыр натереть на крупной терке. Сметану взбить с солью и добавить несколько желтков.
Зелень измельчить. По желанию можно добавить чеснок.
Разогреть духовку до 180 градусов.
Смазать форму маслом, раскатать тесто и переложить в форму.
Первым слоем выкладываем помидоры, далее баклажаны, перец, маслины, сыр.
Заливаем сметанной смесью и отправляем в духовку на 15 минут.
Посыпаем зеленью пирог и даем постоять еще 5 минут.
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