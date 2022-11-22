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Три бюджетных салата на Новый год за 60 гривен: быстрые рецепты

22 ноября 2022, 14:40

Готовим с нами бюджетные и недорогие салаты на Новый год и Рождество 2023.

Салат на Новый год 2023, рецепт салата на новый год недорогой
Рецепт салата на Новый год недорогой / ua.depositphotos.com

Новый год 2023 в Украине будет очень непростым. Из-за войны, которую устроила Россия в нашей стране, многие украинцы остались без работы. Конечно, в новогодние праздники хочется чудес и праздничного настроения.

Расскажем три простых и вкусных рецепта салата на Новый год 2023, которые станут вкусными и бюджетными блюдами на вашем столе.

Салат с квашеной капустой - рецепт

Вам понадобится:

  • Мясо курица или говядина - 250 гр
  • Квашеная капуста - 200 гр
  • Лук - 1 шт
  • Масло

Мясо помыть, удалить пленку, порезать небольшими кусочками и отварить в подсоленной воде.

Лук почистить, мелко порезать и добавить в большую пиалу.

Квашеную капусту порезать, отжать и переложить к луку.

Мясо остудить, нарезать небольшими кубиками и добавить к капусте.

Заправить салат вкусным маслом и посыпать зеленью.

Салат с квашеной капустой, рецепт бюджетного салата на Новый год
Салат с квашеной капустой на Новый год и Рождество / ua.depositphotos.com

Салат Новогоднее настроение - рецепт

Вам понадобится:

  • Копченая грудка - 150 гр
  • Сыр плавленый - 1 шт
  • Помидоры - 1 шт
  • Лук зеленый
  • Чеснок - по вкусу
  • Сметана - 1 ложка

Копченое мясо можно купить куриную грудку или говядину.

Порезать красивой соломкой мясо.

На мелкой терке натереть плавленый сыр.

Помидор помыть, порезать небольшими кусочками.

Чеснок натереть на терке и порезать 2 перышка зеленого лука.

Все ингредиенты соединить, посолить и перемешать со сметаной.

Дать настояться салату 20 минут и подавать к столу на Новый год или Рождество.

Простой рецепт салата на Новый год

Недорогой салат на Рождество рецепт, салат с морковкой на Новый год 2023 рецепт
Недорогой салат на Рождество с морковкой рецепт / ua.depositphotos.com

Вам понадобится:

  • Куриное сердце - 350 гр
  • Лук - 1 шт
  • Морковка - 1 шт
  • Зелень
  • Майонез
  • Сахар - 1 чайная ложка

Сердца хорошо промыть под проточной водой и отварить до готовности.

Варить куриные сердечки примерно 60 минут.

Охладить куриные сердечки. Порезать красивыми полосками.

В это время почистить лук и порезать кольцами.

В чашку налить воду, добавить сахар и 1 столовую ложку уксуса.

Замариновать лук на 30 минут.

Морковку помыть, почистить и натереть. Можно на терке для морковки по-корейски.

Измельчить зелень или добавить замороженную.

Соединить куриные сердечки, лук, морковку, зелень.

Все посолить и заправить майонезом.

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