Три бюджетных салата на Новый год за 60 гривен: быстрые рецепты

Готовим с нами бюджетные и недорогие салаты на Новый год и Рождество 2023.
Новый год 2023 в Украине будет очень непростым. Из-за войны, которую устроила Россия в нашей стране, многие украинцы остались без работы. Конечно, в новогодние праздники хочется чудес и праздничного настроения.
Расскажем три простых и вкусных рецепта салата на Новый год 2023, которые станут вкусными и бюджетными блюдами на вашем столе.
Салат с квашеной капустой - рецепт
Вам понадобится:
- Мясо курица или говядина - 250 гр
- Квашеная капуста - 200 гр
- Лук - 1 шт
- Масло
Мясо помыть, удалить пленку, порезать небольшими кусочками и отварить в подсоленной воде.
Лук почистить, мелко порезать и добавить в большую пиалу.
Квашеную капусту порезать, отжать и переложить к луку.
Мясо остудить, нарезать небольшими кубиками и добавить к капусте.
Заправить салат вкусным маслом и посыпать зеленью.
Салат Новогоднее настроение - рецепт
Вам понадобится:
- Копченая грудка - 150 гр
- Сыр плавленый - 1 шт
- Помидоры - 1 шт
- Лук зеленый
- Чеснок - по вкусу
- Сметана - 1 ложка
Копченое мясо можно купить куриную грудку или говядину.
Порезать красивой соломкой мясо.
На мелкой терке натереть плавленый сыр.
Помидор помыть, порезать небольшими кусочками.
Чеснок натереть на терке и порезать 2 перышка зеленого лука.
Все ингредиенты соединить, посолить и перемешать со сметаной.
Дать настояться салату 20 минут и подавать к столу на Новый год или Рождество.
Простой рецепт салата на Новый год
Вам понадобится:
- Куриное сердце - 350 гр
- Лук - 1 шт
- Морковка - 1 шт
- Зелень
- Майонез
- Сахар - 1 чайная ложка
Сердца хорошо промыть под проточной водой и отварить до готовности.
Варить куриные сердечки примерно 60 минут.
Охладить куриные сердечки. Порезать красивыми полосками.
В это время почистить лук и порезать кольцами.
В чашку налить воду, добавить сахар и 1 столовую ложку уксуса.
Замариновать лук на 30 минут.
Морковку помыть, почистить и натереть. Можно на терке для морковки по-корейски.
Измельчить зелень или добавить замороженную.
Соединить куриные сердечки, лук, морковку, зелень.
Все посолить и заправить майонезом.
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