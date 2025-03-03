Цветущий сад за несколько минут: садовод рассказал, что нужно сделать в марте

Садовник рассказал, как оживить клумбы и газон после зимы.

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Как за считанные минуты обеспечить "идеальное весеннее цветение" в саду / Коллаж: Главред, фото: freepik.com

Вы узнаете:

Как подготовить сад к весне за несколько минут

Что нужно сделать в марте с газоном

Погода в Украине постепенно становится теплее, что является отличной новостью для садоводов. С приходом весны появляется больше возможностей для ухода за садом, а лето уже не за горами, так что самое время подготовить свои клумбы и газон к теплому времени года.

Главред узнал задачи, которые нужно выполнить в саду в начале весны.

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Зимний период мог негативно повлиять на состояние газона и клумб, однако эксперты уверяют: подготовить сад к новому сезону не так сложно, как кажется. Главное - знать несколько простых, но важных правил ухода за почвой, пишет Daily Express.

По словам эксперта по садоводству Каллума Мэддока, в марте стоит разрыхлить почву лопатой, чтобы улучшить доступ воздуха к корням растений. Также стоит выровнять неровные участки газона и засеять новые семена там, где это необходимо.

Календарь цветения / Инфографика: Главред

Уход за клумбами и почвой

Зимняя погода вызывает уплотнение почвы, что может негативно повлиять на рост растений. Чтобы улучшить ее состояние:

Уделите время рыхлению - воспользуйтесь лопатой или граблями, чтобы аэрировать почву. Добавьте свежий компост и мульчу - это поможет создать оптимальные условия для весеннего цветения. Уберите сорняки - сделать это можно вручную или с помощью специальных средств.

Также рекомендуется использовать ткань для борьбы с сорняками, которая поможет контролировать их рост в цветниках и на грядках.

Сейчас также идеальное время для высаживания семян в помещении. Мэддок рекомендует начать с томатов, клубники, листовой и белокочанной капусты, чтобы дать им фору в росте перед высадкой в открытый грунт.

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Что такое Daily Express Daily Express - ежедневный таблоид, выходящий в Великобритании. Издание является главной газетой Express Newspapers, являющейся дочерней компанией холдинга Northern & Shell, чьим единоличным владельцем является Ричард Десмонд.

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