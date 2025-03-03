Цветущий сад за несколько минут: садовод рассказал, что нужно сделать в марте

Вы узнаете:
- Как подготовить сад к весне за несколько минут
- Что нужно сделать в марте с газоном
Погода в Украине постепенно становится теплее, что является отличной новостью для садоводов. С приходом весны появляется больше возможностей для ухода за садом, а лето уже не за горами, так что самое время подготовить свои клумбы и газон к теплому времени года.
Главред узнал задачи, которые нужно выполнить в саду в начале весны.
Зимний период мог негативно повлиять на состояние газона и клумб, однако эксперты уверяют: подготовить сад к новому сезону не так сложно, как кажется. Главное - знать несколько простых, но важных правил ухода за почвой, пишет Daily Express.
По словам эксперта по садоводству Каллума Мэддока, в марте стоит разрыхлить почву лопатой, чтобы улучшить доступ воздуха к корням растений. Также стоит выровнять неровные участки газона и засеять новые семена там, где это необходимо.
Уход за клумбами и почвой
Зимняя погода вызывает уплотнение почвы, что может негативно повлиять на рост растений. Чтобы улучшить ее состояние:
- Уделите время рыхлению - воспользуйтесь лопатой или граблями, чтобы аэрировать почву.
- Добавьте свежий компост и мульчу - это поможет создать оптимальные условия для весеннего цветения.
- Уберите сорняки - сделать это можно вручную или с помощью специальных средств.
Также рекомендуется использовать ткань для борьбы с сорняками, которая поможет контролировать их рост в цветниках и на грядках.
Сейчас также идеальное время для высаживания семян в помещении. Мэддок рекомендует начать с томатов, клубники, листовой и белокочанной капусты, чтобы дать им фору в росте перед высадкой в открытый грунт.
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Что такое Daily Express
Daily Express - ежедневный таблоид, выходящий в Великобритании.
Издание является главной газетой Express Newspapers, являющейся дочерней компанией холдинга Northern & Shell, чьим единоличным владельцем является Ричард Десмонд.
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