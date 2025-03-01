Фермеры призывают посыпать сады перцем чили в марте: неожиданная причина

Одна простая рекомендация может сохранить жизнь птицам.

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Почему перцем чили стоит обрабатывать сады в марте / Коллаж: Главред, фото ua.depositphotos.com

Вы узнаете:

Зачем садоводы посыпают сады перцем чили в марте

Не вреден ли порошок чили для птиц

С наступлением весны садоводы делятся советами по выращиванию различных деревьев и лайфхаками, которые помогут получить осенью хороший урожай. Однако не стоит забывать и о меньших друзьях - птицах, которые после зимы пытаются выжить и ищут хотя бы немного еды. Главред узнал, как перец чили в саду может помочь голодным птицам.

Портал Express.co.uk пишет, что сейчас опытные садоводы призывают разбрасывать порошок чили в своих садах уже в марте.

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Основная причина заключается в том, что когда вы оставляете корм для птиц, другие животные, например белки, будут пытаться его украсть. Чтобы пернатые друзья не остались голодными, просто посыпьте перцем пищу, которую вы подготовили для птиц.

Дело в том, что птицы совсем не чувствуют острый вкус чили, тогда как белки и лисы его ненавидят.

Немного перца в вашем саду, и еда останется для птиц, которые в ней нуждаются.

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