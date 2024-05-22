Как быстро почистить молодой картофель: лайфхак, который сэкономит ваше время

Молодой картофель можно почистить гораздо быстрее, если заменить нож на более действенные методы.

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Интересный метод, как быстро почистить молодую картошку / коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com

В Украине уже начался сезон молодого картофеля. Он появился на полках супермаркетов и рынках. Но в то же время возникает вопрос, как быстро и легко почистить картофель от кожуры, потому что эта задача не является простой.

Как известно, чистить такой картофель привычным для всех способом не очень удобно, ведь кожура достаточно тонкая. Поэтому мы собрали для вас несколько секретов, как быстро почистить картофель без ножа.

Чистка губкой для мытья посуды

Для чистки молодого картофеля можно использовать обычную кухонную губку, однако речь идет о ее жесткой стороне. Во время такого метода, картофелину необходимо держать под напором воды и проводить по ней губкой. Благодаря таким манипуляциям кожура довольно легко слезает с картофеля. Кроме губки можно использовать и металлическую щетку для мытья посуды.

Чистка с помощью замачивания в воде

Для этого способа нужно взять любую ёмкость, которую можно закрыть крышкой. Положите туда картофель и залейте водой. Накройте крышкой и подождите 30 мин. После того, как время пройдет, нужно хорошо потрясти ёмкость с картофелем. От таких действий кожура с картофеля должна слезть. Если с первого раза не получилось, нужно повторить данную процедуру.

Чистка молодого картофеля солью

Данным лайфхаком поделилась Екатерина Петровна в своем TikTok аккаунте. Для этого метода сначала нужно тщательно промыть картофель. После этого возьмите большой полиэтиленовый пакет и насыпьте в него несколько ложек соли, главное чтобы соль была грубого помола. Наполните пакет картофелем. Перетирайте содержимое пакета несколько минут, пока вся кожура не очистится. Стоит отметить, что после всех манипуляций нужно повторно промыть картофель.

Как быстро почистить молодой картофель с помощью соли - видео

Что такое картофель? Картофель, или паслен клубненосной (лат. Solánum tuberósum), - вид многолетних клубненосных травянистых растений из рода Паслен (Solanum) семейства Пасленовые (Solanaceae). Клубни картофеля являются важным пищевым продуктом, сообщает "Википедия".

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