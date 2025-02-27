Лунный посевной календарь на март 2025 года

Вы узнаете:
- Благоприятные дни для посадки в марте 2025
- Благоприятные дни для посева, посадки и пересадки цветов в марте
В марте в Украине начинаются активные садово-огородные работы. Лунный календарь на март 2025 подскажем вам, какие дни наиболее благоприятные для высадки растений, а когда лучше не выходит на огород и в сад.
Фазы Луны в марте 2025
Считается, что позиция Луны оказывает влияние на плодородие и рост растений. Наиболее благоприятными для работ в саду и огороде считаются дни, когда Луна находится в созвездиях Рака, Тельца, Рыб и Скорпиона. Самыми неблагоприятными днями считаются те, когда Луна находится в созвездиях Льва, Овна и Водолея.
Убывающая луна: 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27 марта
Новолуние: 1, 28, 29, 30 марта
Растущая луна: 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 31 марта
Полнолуние: 13, 14, 15, 16 марта
Благоприятные дни для посадки в марте 2025
Томаты — 8, 9, 12, 20, 27
Огурцы — 8, 9, 12, 20, 27
Перец (горький, сладкий) — 8, 9, 20, 27
Лук на зелень (перо), лук-севок — 4, 5, 8, 9, 13, 14, 18, 19, 20, 23, 31
Лук на репку, чеснок, хрен — 4, 5, 8, 9, 13, 14, 18, 19, 20, 23, 31
Капуста (в т.ч. цветная, брокколи, пекинская, кольраби), спаржа — 4, 5, 8, 9, 12, 18, 19, 23, 27, 31
Баклажаны — 8, 9, 12, 20, 27
Кабачки, патиссоны, тыква — 8, 9, 12, 20, 27
Картофель, топинамбур — 4, 5, 8, 9, 13, 14, 18, 19, 20, 23, 31
Земляника, клубника — 7, 27
Горох, бобы, фасоль — 4, 5, 7, 23, 31
Редис, редька, дайкон — 4, 5, 8, 9, 13, 14, 23, 27, 31
Морковь, свекла, репа, сельдерей (корень) — 4, 5, 8, 9, 13, 14, 18, 19, 23, 31
Зелень (салат, укроп, петрушка, фенхель, кинза, шпинат, базилик, сельдерей, тмин, горчица, мангольд и др.) — 8, 9, 27
Благоприятные дни для посева, посадки и пересадки цветов в марте
Однолетние цветы — 7, 13, 14, 16
Двулетние и многолетние цветы — 7, 13, 14, 16
Луковичные и клубневые цветы — 17, 13, 14, 16
Комнатные растения — 7, 13, 14, 16
Лунный посевной календарь
Лунный посевной календарь помогает распланировать работу на огородном или садовом участке. Считается, что фазы луны влияют на рост и урожайность растений. Чтобы успешно справиться с огородными делами, следует пользоваться лунным календарем.
Вам может быть интересно:
- Что можно сажать в октябре: успейте посеять, чтобы иметь большой урожай
- Когда нужно сажать тюльпаны: простой лайфхак для невероятного урожая цветов
- Когда сажать ранний картофель в Украине: ответы удивят даже опытных аграриев
Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред