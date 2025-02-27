Наиболее благоприятными для работ в саду и на огороде.

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Лунный посевной календарь на март 2025 года / Коллаж Главред, фото: pixabay.com

Вы узнаете:

Благоприятные дни для посадки в марте 2025

Благоприятные дни для посева, посадки и пересадки цветов в марте

В марте в Украине начинаются активные садово-огородные работы. Лунный календарь на март 2025 подскажем вам, какие дни наиболее благоприятные для высадки растений, а когда лучше не выходит на огород и в сад.

Фазы Луны в марте 2025

Считается, что позиция Луны оказывает влияние на плодородие и рост растений. Наиболее благоприятными для работ в саду и огороде считаются дни, когда Луна находится в созвездиях Рака, Тельца, Рыб и Скорпиона. Самыми неблагоприятными днями считаются те, когда Луна находится в созвездиях Льва, Овна и Водолея.

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Убывающая луна: 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27 марта

Новолуние: 1, 28, 29, 30 марта

Растущая луна: 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 31 марта

Полнолуние: 13, 14, 15, 16 марта

Благоприятные дни для посадки в марте 2025

Томаты — 8, 9, 12, 20, 27

Огурцы — 8, 9, 12, 20, 27

Перец (горький, сладкий) — 8, 9, 20, 27

Лук на зелень (перо), лук-севок — 4, 5, 8, 9, 13, 14, 18, 19, 20, 23, 31

Лук на репку, чеснок, хрен — 4, 5, 8, 9, 13, 14, 18, 19, 20, 23, 31

Капуста (в т.ч. цветная, брокколи, пекинская, кольраби), спаржа — 4, 5, 8, 9, 12, 18, 19, 23, 27, 31

Лунный посевной календарь на март 2025 / Фото: Главред

Баклажаны — 8, 9, 12, 20, 27

Кабачки, патиссоны, тыква — 8, 9, 12, 20, 27

Картофель, топинамбур — 4, 5, 8, 9, 13, 14, 18, 19, 20, 23, 31

Земляника, клубника — 7, 27

Горох, бобы, фасоль — 4, 5, 7, 23, 31

Редис, редька, дайкон — 4, 5, 8, 9, 13, 14, 23, 27, 31

Морковь, свекла, репа, сельдерей (корень) — 4, 5, 8, 9, 13, 14, 18, 19, 23, 31

Зелень (салат, укроп, петрушка, фенхель, кинза, шпинат, базилик, сельдерей, тмин, горчица, мангольд и др.) — 8, 9, 27

Благоприятные дни для посева, посадки и пересадки цветов в марте

Однолетние цветы — 7, 13, 14, 16

Двулетние и многолетние цветы — 7, 13, 14, 16

Луковичные и клубневые цветы — 17, 13, 14, 16

Комнатные растения — 7, 13, 14, 16

Лунный посевной календарь Лунный посевной календарь помогает распланировать работу на огородном или садовом участке. Считается, что фазы луны влияют на рост и урожайность растений. Чтобы успешно справиться с огородными делами, следует пользоваться лунным календарем.

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