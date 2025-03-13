Не будут горчить и останутся хрустящими: что посадить рядом с огурцами

Вы узнаете:
- Что посадить рядом с огурцами
- Какие самые лучшие соседи овоща
Прежде чем высадить огурцы на грядку, важно понять, какое соседство будет положительно влиять, а какого лучше избегать. Главред выяснил, какие культуры лучше всего сочетаются с огурцами на огороде.
Портал UkrMedia передает, что правильно подобранные компаньоны для растений помогают создать оптимальные условия для их роста.
Кроме того, некоторые культуры могут даже улучшать качество почвы и поддерживать экологический баланс, что крайне важно для выращивания различных овощей, в частности огурцов.
Кукуруза
Кукуруза является прекрасным соседом для огурцов. Ее высокие стебли создают тень, что помогает огурцам расти в комфортных условиях. Если вы высадите огурцы возле кукурузы, то овощ будет защищен от попадания прямых солнечных лучей, а урожайность огурцов может увеличиться на 20%.
Бобовые культуры
Фасоль и горох - идеальные компаньоны для огурцов. Бобовые культуры способны насыщать почву азотом. Это особенно важно для растений, которые быстро растут и созревают. Бобы можно высаживать не только рядом с огурцами, но и по периметру грядок.
Подсолнухи
Подсолнухи украсят ваш огород, и даже положительно повлияют на рост огурцов. Известно, что эта культура улучшает качество почвы.
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