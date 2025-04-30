Покраснеют на 10 дней раньше: как шпилькой ускорить созревание помидоров

Существуют действенные способы, которые позволяют существенно ускорить созревание томатов.

https://glavred.info/sad-ogorod/pokrasneyut-na-10-dney-ranshe-kak-shpilkoy-uskorit-sozrevanie-pomidorov-10660454.html Ссылка скопирована

Как заставить помидоры покраснеть раньше / Коллаж: Главред, фото ua.depositphotos.com

Главное:

Как правильно организовать свет для кустов помидоров

Каким образом шпилька помогает созревать томатам

Чтобы получить спелые помидоры как можно раньше, многие дачники активно используют удобрения и другие методы стимуляции созревания. Особенно актуально это в условиях прохладной и дождливой погоды, когда томаты могут долго оставаться зелеными. Но мало кто знает, что если плоды уже начали розоветь, их можно "подтолкнуть" к полному созреванию, сообщает Главред со ссылкой на ProstoWay.

Фосфорные удобрения

Один из самых результативных способов ускорить созревание - подкормка фосфором. Этот элемент не только стимулирует созревание, но и улучшает вкусовые качества плодов. Чтобы приготовить нужный раствор, следует растворить 20 г суперфосфата в горячей воде, дать настояться несколько часов, после чего долить до 5 литров чистой воды. Полученным средством опрыскивают кусты.

видео дня

Больше света для быстрого созревания

Иногда причиной задержки в созревании является чрезмерная загущенность кустов или затенение плодов листьями. В таких случаях следует аккуратно проредить зелень, особенно в нижней части растения. Это позволяет солнечному свету беспрепятственно попадать на плоды. Опытные огородники также рекомендуют подвязывать томаты или менять расположение ветвей, чтобы они получали больше солнца.

Лайфхак со шпилькой

Мало кому известный, но эффективный прием - прокалывание плода у плодоножки обычной булавкой. Такое действие стимулирует естественные процессы созревания и способствует более быстрому покраснению - иногда на 10 дней раньше привычного срока. Главное - использовать стерильную иглу, чтобы не занести инфекцию.

Помидоры могут быть еще слаще

В то же время, если вы хотите присластить и мечтаете, чтобы овощи созрели быстрее, хороший вариант - подкормить их раствором золы: 1 стакан золы + 10 литров воды.

"Настаивать не нужно. Просто насыпьте золу в ведро с водой, тщательно перемешайте и сразу же полейте растения под корень. На один куст понадобится около литра раствора", - говорит хозяйка на You Tube канале "Дом и приусадебный участок".

Также ранее эксперты призвали завернуть ветви помидоров в фольгу - причина действительно удивляет.

Больше новостей для дачников:

Что за ресурс - ProstoWay? ProstoWay - это украинский информационно-развлекательный онлайн-ресурс, который охватывает широкий круг тем, включая кулинарию с рецептами и лайфхаками, советы для дома по уюту и уходу, рекомендации для сада и огорода, статьи о здоровье и красоте, актуальные новости различной тематики, а также разнообразные лайфхаки и полезные советы на все случаи жизни.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред