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Футуролог раскрыл возможную причину исчезновения людей и назвал сроки

25 сентября 2019, 05:27

Люди - "безответственные боги", полагает историк.

Люди могут исчезнуть из-за изменений, полагает футуролог
Люди могут исчезнуть из-за изменений, полагает футуролог / 1zoom.ru

Израильский футуролог и историк Юваль Харари предупредил, что люди на Земле могут исчезнуть, поскольку сами себя изменят.

На нашей планете через 200 лет могут жить существа, которые будут очень сильно отличаться от людей, говорится в статье эксперта для Обозревателя.

По мнению футуролога, люди вносят дисбаланс не только в то, что их окружает, но и в свой внутренний мир.

"...Мы, как вид homo sapiens (человек разумный - Ред.), можем исчезнуть, потому что изменим самих себя. Через 200 лет на этой планете могут жить существа, которые будут отличаться от нас еще больше, чем мы отличаемся от шимпанзе", - предупредил историк.

Харари полагает, что на Земле люди стали "безответственными богами" - научились влиять на леса, на реки, но начали злоупотреблять своими возможностями и стали на пороге экологической катастрофы.

Напомним, в конце 2018 года футуролог Алексей Толкачев говорил, что скоро в Украине население разделится на касты. Эксперт спрогнозировал, что украинцы-члены одной из каст будут невероятно прогрессивными.

исчезновение Земля люди футуролог Юваль Харари
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