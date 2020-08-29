Маск представил чип, с помощью которого мозг можно подключать к компьютеру

Илон Маск заявил об успешном вживлении чипа в мозг свиньи / Reuters

Американский изобретатель и миллиардер Илон Маск заявил о создании специального чипа для мозга Link, благодаря которому можно будет подключать мозг к компьютеру.

Об этом он заявил в рамках презентации биотехнологической компании Neuralink.

"Чип Neuralink мог бы быть в моем мозгу прямо сейчас, и вы бы не догадались", - сказал Маск.

"За последний год мы значительно упростили наши системы: теперь они умещаются в чип, занимающий меньше места, чем монета, и его можно полностью скрыть при имплантации. Он полностью сольется с костью черепа и будет невидимым извне, работая целый день без подзарядки", - заявил изобретатель.

Маск показал свинью, в мозг которой вживлен имплант размером с монету (8 мм в диаметре).

"Это как Fitbit (фитнес-трекер, - ред.) у вас в черепе с маленькими проводами. Это здоровая и счастливая свинья с имплантом, который стоит уже два месяца и отлично работает", - сообщил предприниматель.

По его словам, установленные чипы позволяют специалистам следить за активностью осязательных центров мозга свиней с помощью беспроводного канала связи, отслеживая то, чего касается животное своим пятачком. В будущем благодаря этим чипам можно будет лечить паралич, болезнь Альцгеймера и деменцию.

"Многие из этих людей не могут управлять даже мускулами на лице, поэтому мы изначально попытаемся научить их общаться с окружающими или управлять работой компьютера через нейроинтерфейс. В более далекой перспективе мы попытаемся полностью вернуть им подвижность, используя наши технологии для обхода поврежденной части позвоночника", - рассказал он.

Что касается цены устройства, то, по словам Маска, в будущем оно будет стоить несколько тысяч долларов.

Напомним, ранее глава американской компании SpaceX Илон Маск сообщил о грандиозных планах совершить полеты на Луну. По его словам, это станет реально в течении следующих четырех лет.