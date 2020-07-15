Ученые нашли способ восстановить поврежденные легкие

С помощью живых свиней можно восстановить человеческие легкие / Фото pixabay.com

Ученые из Колумбийского университета нашли способ, при помощи которого можно восстановить человечески легкие, поврежденные вследствие смертельной болезни. Данное открытие может помочь решить проблему нехватки донорских легких.

Экспериментальная методика специалистов заключается в "сочетании" систем кровообращения больного человека и живой свиньи, пишет Nature Medicine.

За основу ученые взяли уже существующую технику восстановления донорского органа – перфузию легких вне организма (ex vivo lung perfusion, EVLP).

Во время этой процедуры легкие помещают в стерильную камеру и подсоединяют к аппарату искусственной вентиляции, насоса и фильтров. Температуру органа поддерживают на уровне человеческого, а вместо крови легкими прокачивают специальную смесь.

Читайте такжеВернуть жизнь легким после COVID-19: врач назвал эффективные способыНедостаток EVLP состоит в том, что так поддерживать жизнеспособность органа за пределами человеческого тела можно примерно до восьми часов. Именно с помощью свиней исследователям удалось продлить этот срок до четырех дней

При этом ученые заявили, что для клинических исследований методика пока что не готова. Ведь свиней нужно предварительно подбирать, чтобы во время процедуры они не передали легким свои болезни.

Напомним, ранее ученые рассказали, как коронавирус атакует сердце, легкие и кровь.