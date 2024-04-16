Тимур Мирошниченко разделся на сцене "Лиги Смеха" и нарвался на драку

Популярный ведущий раскрыл свой неожиданный юмористический талант на сцене шоу "Лига Смеха. Волонтерский десант 3".

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Лига Смеха. Волонтерский десант 3 - Тимур Мирошниченко в Нашем Формате / коллаж: Главред, фото: Пресс-служба

Телеведущий Тимур Мирошниченко стал приглашенным гостем нового выпуска "Лиги Смеха. Волонтерский десант 3" на телеканале ТЕТ. Он появился в театральном конкурсе вместе с командой Игоря Ласточкина "Наш Формат" и поразил зрителей. Таким остроумным и самоироничным его еще никто не видел.

В театральном номере Тимур Мирошниченко сыграл самого себя на сельской свадьбе в школьном спортзале, где молодожены перепутали валюту в гонораре ведущего. "Представьте себе ситуацию, когда договаривались с ведущим о свадьбе, но во фразе "4 тысячи долларов" где-то потеряли слово долларов", - объявили их выступление.

Жених Владимир Черняк попытался наскрести на гонорар ведущего из конвертов, которые подарили гости, и признался, что для их семьи это неподъемная сумма. "Да и я должен был бы как-то сразу догадаться, что свадьба в селе в школьном спортзале - это жизнь, а не концепция праздника", - заявил Тимур Мирошниченко со сцены и "разорвал" этой шуткой зрительный зал. Тренер "Лиги Смеха. Волонтерский десант 3" и звезда команды "V.I.P. Тернополь" Тарас Стадницкий признался, что 16 лет назад именно этой фразой можно было описать его свадьбу, где "на палатке" собралось 220 человек.

В результате Мирошниченко согласился провести свадьбу за 4 тысячи гривен и объявил, что драка с боярином и друзьями жениха входит в пакет услуг. После этих слов он разделся до борцовского трико, которое было под костюмом, и закричал: "Сюда, Наш Формат". За такую смелость зрительный зал взорвался бурными аплодисментами, а тренеры оценили номер в максимум баллов.

"Запомните, больше вы Мирошниченко таким не увидите",- прокомментировал ведущий "Лиги Смеха. Волонтерский десант 3" Евгений Кошевой.

Смотрите видео выступления Тимура Мирошниченко и команды "Наш Формат":

В комментариях также отметили, что благодаря команде "Наш Формат" Тимур Мирошниченко раскрылся совершенно по-новому: "Тимур крутой. Талантливый во всем", "Крутейшая игра! Браво, так профессионально сыграно, что я действительно сопереживала жениху и ведущему. Ребята, вы создаете юмористические шедевры. Удачи", "Крутой тандем "Формата" с Мирошниченко".

Уже в эту пятницу, 19 апреля, в новом выпуске "Лиги Смеха. Волонтерский десант 3" зрители увидят певицу Анну Тринчер, актрису "Женского Квартала" Екатерину Никитину, капитана шоу "Я люблю Украину" Юрия Ткача и комика Васю Харизму. Все они объединятся с командами-участниками в театральном конкурсе, чтобы поддержать страну шутками и помочь украинским военным, ведь победители каждого выпуска передают автомобиль нашим защитникам.

Смейтесь и объединяйтесь вокруг волонтерских миссий каждую пятницу в 20:00 на телеканале ТЕТ.

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