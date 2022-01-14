Юрий Горбунов расскрыл подробности съемок шоу Голос країни-12: "Мы всегда на стороне участников"

Звездные тренеры и ведущие шоу шоу Голос країни-12 / Пресс-служба

23 января в 21:00 на телеканале 1+1 состоится грандиозная премьера нового сезона вокального шоу Голос країни. Зрителей ожидает первый этап шоу – слепые прослушивания, в который прошли сильнейшие вокалисты со всей Украины.

В этом году в тренерский состав вошли Потап, DOFOREEVA, Оля Полякова и Святослав Вакарчук. Уже седьмой сезон Голос країни ведет семейная пара – Юрий Горбунов и Катерина Осадчая. По словам Юрия Горбунова, успех каждого сезона шоу в том, что оно всегда актуально, соответствует современным трендам и близко к народу. Об этом он рассказал в интервью в новом номере журнала Арт Мозаика, продажи которого доступны с 13 января.

Обложка журнала Арт Мозаика с Юрием Горбуновым / Пресс-служба

"Если сделать анализ по всем сезонам Голосу країни, то можно увидеть, как менялись тренды от хип-хоп музыки до поп. Будут удивлять в этом сезоне точно голоса участников, потому что именно голос – это ДНК проекта. Каждый раз частично меняются тренеры, декорации, актуальность самой музыки, но есть основа, на которой все создано, и эта ДНК уже 12 сезон дает показатели", – рассказал Горбунов.

Что касается уровня эмоциональности проекта, Горбунов отмечает – стресс-рум на Голосі країни, где работают ведущие, видел все: и слезы, и разочарование, и безграничную радость. Отмечает: ведущие всегда отстаивают интересы участников.

"Хотел сказать, что главное оставаться беспристрастным, но мы всегда на стороне участников. Когда тренеры не поворачиваются или критикуют, мы, конечно, недовольны. Вот сейчас, находясь в стресс-руме на "слепых прослушиваниях", а затем на боях, нокаутах, стоя рядом с нашими участниками, мы всегда отстаиваем их интересы. И это очень важно как для участников, так и для нас", - прокомментировал ведущий.

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Двенадцатый сезон музыкального проекта пройдет под слоганом "Так звучить твоя країна", на одной сцене соберутся таланты из разных уголков Украины, которые живут рядом с нами и мечтают о большой сцене. Среди них – дипломированный знаток стародавней музыки Роман Мелиш, который шесть лет учился в швейцарском Базеле. Это музыка дооперного пения и предполагает исполнение в храмах со специальной акустикой. Поэтому участник почти 15 лет не пел в микрофон. Сейчас Роман вернулся в Украину, чтобы развивать это направление музыки здесь.

Участник слепых прослушиваний шоу Голос країни-12 Роман Мелиш / Пресс-служба

Также участником слепых прослушиваний стал 16-летний тиктокер Евгений Тесленко-Пономаренко. Из-за своего необычного голоса он часто был мишенью для буллинга и травли сверстников. Это был трудный период для парня, но он никогда не показывал своих реальных чувств. Женя очень не хотел быть в статусе жертвы, поэтому нередко вступал в потасовки, срывал уроки и еще больше эпатировал своим внешним видом. Его цель – доказать, что каждый из нас является уникальной личностью. Сможет ли он повернуть кресла тренеров – мы узнаем немного позже.

Участник слепых прослушиваний шоу Голос країни-12 Евгений Тесленко-Пономаренко / Пресс-служба

В Голос країни-12 приедет поющая дальнобойщица. Ирина Перегрим в свои 27 лет успела поработать и официантом, и барменом, а также выучилась на профессионального визажиста. Ее муж научил управлять и заинтересовал автомобилями – настолько, что она даже ассистировала ему в замене запчастей и ездила по возможности с ним в рейсы. Так участница стала дальнобойщицей, но желание петь ее не оставляет даже в кабине водителя. Поэтому в дороге Ирина перепевает популярные песни и выкладывает видео в сеть, которые набирают миллионы просмотров. Певица пришла на Голос країни, чтобы показать, как звучит наша страна.

Участница слепых прослушиваний шоу Голос країни-12 Ирина Перегрим / Пресс-служба

Напомним, все, что происходит за кулисами шоу, зрители традиционно смогут увидеть на YouTube канале проекта. В этом году ведущими бэкстейджа, снятого при поддержке Киевстар ТВ, станут победитель Голосу країни-11 Сергей Лазановский и выпускница 1+1 Media School Наталии Солоник. Ведущими бэкстейджа для соцсетей телеканала 1+1 стали певица и участница Голос країни – 10 Lida Lee, финалист 11 сезона Тема Паучек, суперфиналист 9 сезона KHAYAT и участница Голос.Дети-4 Нино Басилая.