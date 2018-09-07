Ахметов покупает еще один футбольный клуб - СМИ

Президент донецкого "Шахтера" Ринат Ахметов ведет переговоры о приобретении футбольного и гандбольного клубов македонского "Вардара".

Как сообщает македонское издание Sport1, оба клуба уже пять лет принадлежат российскому бизнесмену Сергею Самсоненко.

По данным Sport 1, на днях частный самолет с людьми, близкими к владельцу "Шахтера", прибыл в Скопье с максимальной секретностью, чтобы осуществить сделку о покупке клубов.

Потенциальные покупатели из Украины ознакомились с тренировочной базой "Вардара".

Сделку называют весьма вероятной, поскольку в настоящий момент долги клуба составили около двух миллионов евро.

В первом квалификационном раунде Лиги Европы "Вардар" уступил армянскому "Пюнику" (0:1, 0:2).

После вылета "Вардара" из еврокубков Самсоненко объявил, что намерен вернуть клуб в муниципальную собственность Скопье, с обязательством до 31 декабря погасить все имеющиеся долги, но вероятно, что вместо возвращение клуба под управление города, он окажется в руках еще более богатого бизнесмена.

Гандбольный клуб год назад стал чемпионом Европы.