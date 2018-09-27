Названа страна-хозяйка чемпионата Европы по футболу-2024

27 сентября 2018, 17:22

На проведение турнира претендовала Турция.

УЕФА

Хозяйкой чемпионата Европы по футболу 2024 года выбрана Германия.

Об этом объявил президент УЕФА Александер Чеферин в швейцарском Ньоне на заседании исполкома организации.

Кроме Германии на проведение турнира претендовала Турция.

Германия выбрана местом проведения чемпионата Европы во второй раз. Впервые это произошло в 1988 году.

Предыдущий чемпионат Европы проходил во Франции в 2016 году. В 2020 году турнир пройдет сразу в 12 странах.

Ранее Международная федерация футбола (ФИФА) назвала имена 11 футболистов, вошедших в символическую сборную 2018 года. 

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футбол Германия Чемпионат Европы
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