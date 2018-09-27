Названа страна-хозяйка чемпионата Европы по футболу-2024

На проведение турнира претендовала Турция.
Хозяйкой чемпионата Европы по футболу 2024 года выбрана Германия.
Об этом объявил президент УЕФА Александер Чеферин в швейцарском Ньоне на заседании исполкома организации.
Кроме Германии на проведение турнира претендовала Турция.
The moment Germany were unveiled as UEFA #EURO2024 hosts ?? ? pic.twitter.com/Q64sth49Yk— UEFA (@UEFA) 27 сентября 2018 г.
Германия выбрана местом проведения чемпионата Европы во второй раз. Впервые это произошло в 1988 году.
Предыдущий чемпионат Европы проходил во Франции в 2016 году. В 2020 году турнир пройдет сразу в 12 странах.
Ранее Международная федерация футбола (ФИФА) назвала имена 11 футболистов, вошедших в символическую сборную 2018 года.