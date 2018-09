Названа страна-хозяйка чемпионата Европы по футболу-2024

Хозяйкой чемпионата Европы по футболу 2024 года выбрана Германия.

Об этом объявил президент УЕФА Александер Чеферин в швейцарском Ньоне на заседании исполкома организации.

Кроме Германии на проведение турнира претендовала Турция.

The moment Germany were unveiled as UEFA #EURO2024 hosts ?? ? pic.twitter.com/Q64sth49Yk