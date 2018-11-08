Динамо - Ренн: анонс матча Лиги Европы, где смотреть, оценки букмекеров

8 ноября 2018, 11:49

Британский арбитр Джон Битон даст стартовый свисток в четверг, 20.00, на киевском стадионе "НСК Олимпийский".

Момент матча "Ренн" - "Динамо"

Предматчевые расклады.

Проблемы, стоящие перед наставником киевлян Александром Хацкевичем, и не думают уменьшаться в масштабе. В Украинской  Премьер-лиги заклятый соперник "Шахтер" ушел уже в восьмиочковый отрыв - причем обыграв "Динамо" на последней добавленной минуте в очном противостоянии. Никак не улучшается и ситуация с кадрами у киевского клуба. По-прежнему остро стоит ситуация с форвардом - Артем Беседин все еще не восстанавился после травмы, а Назарий Русин и Владислав Супрягая пока откровенно не тянет. Поэтому Хацкевич и вынужден идти на несколько отчаянные эксперименты по типу игры на острие атаки флангового полузащитника Беньямина Вербича. Однако у визави коуча киевлян, тренера "Ренна" Сабри Лямуши ситуация ненамного веселее. В чемпионате Франции его подопечные играют ни шатко, ни валко, почему и обретаются в середине таблицы, Крайний матч, справедливости ради, "Ренн" выиграл - но у отпетого аутсайдера "Кана" (1:2).

Судейские назначения. 

УЕФА назначила на матч бригаду британских арбитров во главе с Джоном Битоном. Лайнсмены - Дуглас Росс и Дуглас Поттер. Четвертый арбитр - Еластейр Мазе.

Ориентировочные составы: 

"Динамо": Бойко — Кендзера, Бурда, Кадар, Миколенко — Сидорчук, Шапаренко, Буяльский — Цыганков, Вербич — Супряга

"Ренн": Коубек – Траоре, Гелен, Да Сильва, Бенсебайни – Йоханссон, Андре, Зеффан, Буриго – Бен Арфа — Сарр

Оценки букмекеров.

Все букмекеры считают фаворитом матча именно "Динамо", В конторе PariMatch на победу хозяев дают 1,99, на ничью – 3,50, на победу "Ренна" – 4,00.

В  конторе Bet365 оценивают победу "Динамо" коэффициентом 1,95, ничью - коэффициентом 3,6, победу "Ренна" — коэффициентом 4,2.

В конторе Bwin на победу "Динамо" дают 1,95, на победу "Ренна" — 4,00, на ничью – 3,50.

 Прямая трансляция на телеканале Футбол 1

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Лига Европы футбол Спорт Динамо Киев Ренн Александр Хацкевич
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