Российского боксера в США унизили и нокаутировали

Артур Акавов / Facebook

Россиянин Артур Акавов не сумел завоевать титул чемпиона мира по версии Всемирной боксерской организации (WBO) в весовой категории до 72,6 кг.

Как сообщает РИА Новости, в поединке в Нью-Йорке он проиграл американцу Деметриусу Андраде техническим нокаутом в 12-м раунде.

Перед боем организаторы поединка включили гимн СССР вместо российского.

Ранее сообщалось, что российский флаг не показали на видео по итогам молодежного чемпионата мира по хоккею, который прошел в Канаде.