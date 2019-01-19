Российского боксера в США унизили и нокаутировали

19 января 2019, 11:00

Акавов проиграл в 12-м раунде.

Артур Акавов / Facebook

Россиянин Артур Акавов не сумел завоевать титул чемпиона мира по версии Всемирной боксерской организации (WBO) в весовой категории до 72,6 кг.

Как сообщает РИА Новости, в поединке в Нью-Йорке он проиграл американцу Деметриусу Андраде техническим нокаутом в 12-м раунде.

Перед боем организаторы поединка включили гимн СССР вместо российского.

Ранее сообщалось, что российский флаг не показали на видео по итогам молодежного чемпионата мира по хоккею, который прошел в Канаде.

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Россия США бокс Спорт
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