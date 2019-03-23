"Лизнул глубоко": в Сети высмеяли главу ФФУ, поблагодарившего Порошенко за удачную игру сборной

Андрей Павелко / isport.ua

Президент Федерации футбола Украины Андрей Павелко заявил о том, что в хороших результатах сборной Украины в Лиге наций есть заслуга президента Петра Порошенко.

"Отличное начало отборочного цикла Евро-2020. Уверен, этот результат – прекрасный показатель, что наш футбол и наша страна находятся на правильном пути.

Отдельное спасибо президенту Украины Петру Порошенко, который первым поздравил нашу команду с отменным результатом.

Внимание главы государства всегда очень важно для сборной Украины, и осенью именно при искренней поддержке президента страны украинская команда очень удачно выступила в Лиге наций и добилась победы в своей группе", – написал Павелко в своем Facebook.

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Комментарий Павелко о роли Порошенко в успехах сборной Украины вызвал море сарказма и иронии в Сети:

"Павелко - мастер лизания задниц", "Тьфу мерзость, уж подлизал так подлизал Пороху, понятно какими методами Павелко во власти держится", "Уже не знают в каком месте лизнуть перед выборами", "Победа в номинации "Самый тупой и дешевый предвыборный пиар", "Вот это подлизал. В последний путь", "Наркоман штоле", "Жополиз", "Взял высоко, лизнул очень глубоко и чуть-чуть не подавился", "Нормально поводил языком по ободку колечка", "Уберите политика с должности президента ФФУ", - комментируют откровения Павелко пользователи в Сети.

Напомним, поздно вечером 22 марта сборная Украины и сборная Португалии сыграли в португальской столице Лиссабоне в рамках 1-го тура отборочного турнира чемпионата Европы по футболу (Евро-2020), матч закончился со счетом 0:0.