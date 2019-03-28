Поветкин сообщил, будет ли он драться с Усиком

28 марта 2019, 15:59

Российскому боксеру был бы интересен этот бой.

Александр Поветкин
Александр Поветкин / Советский спорт

Российский боксер Александр Поветкин восстановился после операции на локтях, но его следующий поединок пока не назначен. Об этом сообщает ТАСС.

"Я тренируюсь, практически восстановился после операции на локтях. Было много разговоров, что я дерусь с Усиком, мне был бы интересен этот бой. Но бой пока не назначен, я тренируюсь. Думаю, что в ближайшее время у нас уже будет понимание по этому вопросу", - заявил Поветкин.

Ранее Усик отказался от боя с российским боксером Денисом Лебедевым и потерял титул чемпиона мира по версии Всемирной боксерской ассоциации (WBA).

Напомним, в Сети недавно появилось официальное решение по бою Александра Усика против россиянина Александра Поветкина. Позднее журналист рассказал, с кем сойдется украинец в своем первом бою в супертяжелом весе.  До этого Усик получил престижную награду в США.

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