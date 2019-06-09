Рафаэль Надаль в 12-й раз выиграл Ролан Гаррос / ATP

Испанский теннисист Рафаэль Надаль в рекордный 12-й раз выиграл Открытый чемпионат Франции. В финале Ролан Гаррос испанец победил австрийца Доминика Тима, со счетом 6:3, 5:7, 6:1, 6:1.

Встреча продолжалась 3 часа. Надаль трижды подал навылет, избежал двойных ошибок и реализовал 7 брейк-пойнтов из 13. Тим подал 7 эйсов, раз ошибся на подаче и реализовал 2 брейка.

Отметим, что в 2018 году Тим и Надаль уже встречались в финале Ролан Гаррос, тот матч завершился победой Надаля в трех сетах со счетом 6:4, 6:3, 6:2.

Надаль завоевал 82-й титул в карьере и значительно улучшит свои позиции в мировом рейтинге. До победы на Открытом чемпионате Франции – 2019 Надаль делил лидерство с австралийской спортсменкой Маргарет Корт, которая 11 раз выигрывала Australian Open. Ранее Надаль выигрывал Ролан Гаррос в 2005-2008, 2010-2014, 2017 и 2018 годах.

Напомним, что женский Ролан Гаррос сенсационно выиграла австралийка Эшли Барти.