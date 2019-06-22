Известный нигерийский футболист перенес инфаркт

21-летний нигерийский футболист Самуэль Калу на тренировке перенес инфаркт.
Нападающий сборной Нигерии Самуэль Калу на тренировке национальной команды перенес инфаркт. Игрок был доставлен в близлежащий госпиталь, сообщает Today's Echo.
"Состояние Самуэля стабилизировалось. В госпитале провели анализы, он в норме. Сказали, что ему нужно пить достаточно жидкости", - заявил пресс-аташе Федерации футбола Нигерии Адемола Олайире.
В сезоне-2018/19 21-летний Калу сыграл в 32 матчах во всех турнирах за французский Бордо. На его счету четыре гола и четыре ассиста.
Напомним, что скоропостижно скончался известный британский рестлер.