Известный нигерийский футболист перенес инфаркт

Самуэль Калу перенес инфаркт / ФК Бордо

Нападающий сборной Нигерии Самуэль Калу на тренировке национальной команды перенес инфаркт. Игрок был доставлен в близлежащий госпиталь, сообщает Today's Echo.

"Состояние Самуэля стабилизировалось. В госпитале провели анализы, он в норме. Сказали, что ему нужно пить достаточно жидкости", - заявил пресс-аташе Федерации футбола Нигерии Адемола Олайире.

В сезоне-2018/19 21-летний Калу сыграл в 32 матчах во всех турнирах за французский Бордо. На его счету четыре гола и четыре ассиста.

Напомним, что скоропостижно скончался известный британский рестлер.