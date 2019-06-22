Известный нигерийский футболист перенес инфаркт

22 июня 2019, 14:23

21-летний нигерийский футболист Самуэль Калу на тренировке перенес инфаркт.

САмуэль Калу перенес инфаркт
Самуэль Калу перенес инфаркт / ФК Бордо

Нападающий сборной Нигерии Самуэль Калу на тренировке национальной команды перенес инфаркт. Игрок был доставлен в близлежащий госпиталь, сообщает Today's Echo.

"Состояние Самуэля стабилизировалось. В госпитале провели анализы, он в норме. Сказали, что ему нужно пить достаточно жидкости", - заявил пресс-аташе Федерации футбола Нигерии Адемола Олайире.

В сезоне-2018/19 21-летний Калу сыграл в 32 матчах во всех турнирах за французский Бордо. На его счету четыре гола и четыре ассиста.

Напомним, что скоропостижно скончался известный британский рестлер.

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Бордо новости футбола новости спорта Сборная Нигерии Самуэль Калу
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