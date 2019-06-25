Экс-помощник Реброва вернулся в Динамо

Висенте Гомес вернулся в Киев / ФК Динамо

Бывший ассистент Сергея Реброва в киевском Динамо Висенте Гомес вернулся в киевский клуб. Испанский специалист стал помощником Александра Хачкевича. Он заменит в тренерском штабе своего соотечественника Эдуардо Докампо, который ушел в казанский Рубин.

"Гомес ранее возглавлял молодежную команду Динамо, а позже был ассистентом Сергея Реброва в Динамо и Аль-Ахли. Он очень хорошо знает потенциал многих игроков Динамо. Кроме того, не стоит забывать о динамовской приверженности к испанскому стилю футбола, а он очень хороший тактик. Поэтому когда ушел Докампо руководство вернуло Гомеса. Это очень сильный ход со стороны менеджмента клуба. Уверен, что Гомес найдет ключи к каждому игроку, и они заиграют в еще более яркий футбол", - сказал Главреду источник внутри Динамо.

Напомним, что в ближайшее время контракт с Динамо подпишет полузащитник луганской Зари и сборной Украины Александр Караваев.