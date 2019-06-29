Украина собрала урожай медалей на Европейских играх

Европейские игры

29 июня сборная Украины снова завоевала пять медалей на Европейских играх в Минске.

Украинский боксер Виктор Выхрист победил в финале Мурада Алиева из Франции и получил золотую награду. Украинец владел преимуществом в первых двух раундах, но в решающей трехминутке получил сложное рассечение, из-за которого рефери остановил бой. После подсчета судейских голосов победу отдали украинцу раздельным решением.

Серебряную медаль в копилку нашей сборной завоевал спортивный гимнаст Олег Верняев. Он стал вторым в вольных упражнениях, на перекладине, брусьях, коне, кольцах и опорном прыжке. Верняев в сумме набрал 84,632 балла. Золотую награду получил россиянин Давид Белявский, бронзовую - его соотечественник Владислав Поляшов.

Бронзовые медали завоевали гимнастка Диана Варинская и каратисты Галина Мельник и Валерий Чеботарь.

Варинская, в многоборье в спортивной гимнастике, набрала за упражнения на бревне, брусьях, опорном прыжке и вольных упражнениях 52,766 балла и выиграла бронзу. Чемпионкой Европейских игр стала россиянка Ангелина Мельникова (54,498), серебро - у Лоретт Шарпи из Франции (54,166).

В виде программы кумитэ в категории до 68 кг Галина Мельник в полуфинале уступила Ирине Зарецкой из Азербайджана - 0:1. Таким образом, украинка получила бронзовую награду.

Также бронзовым медалистом в кумитэ в весе до 84 кг стал Валерий Чеботарь. В полуфинале украинец проиграл турку Акташу Угуру - 1:4.

Таким образом, в активе Украины на Европейских играх стало 37 медалей - 10 золотых, 13 серебряных и 14 бронзовых.

Напомним, что Министерство молодежи и спорта огласило призовые для украинских спортсменов.