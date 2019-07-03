Финалист Лиги чемпионов усилился звездным игроком

Танги Домбеле стал игроком Тоттенхэма / Евроспорт

22-летний полузащитник Танги Ндомбеле перешел из французского Лиона в английский Тоттенхэм. Трансферная стоимость звездного новичка шпор составила 60 миллионов евро с дополнительным бонусом в размере 10 миллионов. Контрактное соглашение подписано на шесть лет.

Этот трансфер стал рекордным для обеих команд - самый дорогой входящий трансфер для лондонского клуба и самый дорогой исходящий для французского.

Отметим, что первоначальное предложение Тоттехэма было 50 миллионов евро, а Лион хотел 80. В итоге, клубы сошлись на сумме близкой к французским пожеланиям.

В прошлом сезоне Ндомбеле провел в составе Лиона 49 матчей во всех турнирах, в которых забил 3 гола.

Напомним, что ранее рекордный трансфер провернул мадридский Атлетико, который подписал контракт с нападающим Бенфики Жоау Фелишем.