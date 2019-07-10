Украина вошла в топ-20 медального зачета Универсиады

Студенческая Универсиада

Сборная Украины завершила очередной игровой день Летней Универсиады на 17-м месте в медальном зачете.

После соревнований, состоявшихся 9 июля, в активе украинской сборной – 1 золотая, 1 серебряная и 2 бронзовых медали.

Возглавляют медальную таблицу команды Японии, Китая, США, Южной Кореи, России и Италии.

Напомним, 9 июля сборная Украины пополнила копилку тремя медалями. Марина Бех-Романчук выиграла золото в прыжках в длину, Сергей Регеда получил серебро в метании молота, а тхэквондист Денис Вороновский завоевал бронзу Универсиады.