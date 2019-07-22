"Следующим наказанием может быть проведение матчей сборной без зрителей" - Андрей Павелко

22 июля 2019, 09:20

УЕФА оштрафовал Украину на 15 тысяч евро.

Андрей Павелко
Андрей Павелко / firtka.if.ua/

Президент УАФ Андрей Павелко прокомментировал санкции со стороны УЕФА за поведение болельщиков во время игры квалификации Евро-2020 против Сербии. Европейский футбольный Союз оштрафовал Украину на 15 тысяч евро.

"Хотелось бы призвать наших болельщиков помнить, что следующим наказанием может быть проведение игр нашей сборной без зрителей. Самое важное, чтобы наши игроки всегда чувствовали поддержку наших трибун.

Украинская ассоциация футбола, конечно, заплатит этот штраф, но мы все должны помнить о том, что поддержка трибун очень важна для наших игроков во время матчей национальной сборной, - сказал Павелко в интервью телеканалу Футбол 1.

Напомним, что в июне подопечные Андрея Шевченко одержали две победы в квалификации - над Сербией (5:0) и Люксембургом (1:0). 

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