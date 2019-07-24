Умер еще один российский боксер - Артем Игнатьев / ТВ Центр

В Череповце в возрасте 36-ти лет умер российский боксер Артем Игнатьев, сообщила Федерация бокса России. Причиной смерти спортсмена стал инсульт.

Боксер недавно завершил спортивную карьеру, но активно участвовал в судействе всероссийских соревнований. В скором времени планировалось подать документы на присвоение международной категории.

В 2000 году Игнатьев стал чемпионом России среди юниоров в весовой категории до 51 кг. В том же году спортсмен выиграл серебряные медали чемпионата мира среди юниоров. На чемпионате России в 2002 году завоевал бронзовые награды.

Напомним, что после тяжелой травмы скончался российский боксер Максим Дадашев. За годы профессиональной карьеры боксер завоевывал титул чемпиона Северной Америки по версии NABF. Всего он одержал 13 побед, 11 из которых – нокаутом. Единственный бой, который он проиграл стал для него роковым.