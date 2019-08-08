Арсенал продал Косельни в Бордо

Лоран Косельни вернулся во Францию / RT

Лондонский Арсенал на официальном сайте объявил о переходе 33-летнего защитника Лорана Косельни во французский Бордо.

Детали сделки, а также сроки действия контракта француза с новым клубом не разглашаются. В связи с демаршем защитника в преддверии турне по США, Арсенал согласился на трансфер только после получения приемлемой компенсации от Бордо. Английская пресса ранее сообщала, что клубы были близки к достижению соглашения о трансфере Косельни за 5 миллионов евро.

Центральный защитник провел за Арсенал 353 матча, перейдя в 2010 году из французского Лорьяна. Косельны трижды становился обладателем Кубка Англии - в 2014, 2015 и 2017 годах. Также француз дважды выигрывал Суперкубок Англии - в 2014 и 2015 годах.

Напомним, в финале Лиге Европы Арсенал уступил Челси со счетом 4:1. Лоран Косельни отыграл весь матч с капитанской повязкой, и был одним из лучших на поле в составе канониров.