Митрофанов техническим нокаутом победил Яцкевича

Дмитрий Митрофанов победил Рафала Яцкевича / K2 Promotions

Украинский боксер Дмитрий Митрофанов (6–0–1, 4 КО) одержал шестую победу на профи-ринге победив 42-летнего поляка Рафала Яцкевича (50–25–2, 22 КО).

Уже в 4-м раунде Митрофанов отправил Яцкевича в тяжелый нокдаун ударом по корпусу, но поляк смог подняться и отстоять раунд до конца. Однако уже на 5-ю трехминутку 42-летний боксер выйти не смог. Поражение засчитано техническим нокаутом.

Ранее промоутер украинца Александр Красюк говорил, что в следующем году украинец проведет свой первый титульный бой.