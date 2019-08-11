Чавес-младший вырубил соперника в первом раунде

Хулио Сезар Чавес-младший / akboxing.ru

Ночью 11 августа в мексиканском городе Сан-Хуан-де-лос-Лагос состоялся турнир по профессиональному боксу. В его главном событии встретились экс-чемпион мира в среднем весе мексиканец Хулио Сезар Чавес-младший (51-3-1, 33 КО) и Эверт Браво из Колумбии (25-11-1, 19 КО).

Бой прошел в полутяжелом весе. Уже в первом раунде мексиканец справился с соперником, нокаутировав его жестким ударом по печени.

Таким образом, Чавес-младший успешно возобновил карьеру. Он не появлялся в ринге на протяжении 27 месяцев. В мае 2017 года боксер единогласным решением судей уступил Саулю Альваресу.

Напомним, украинский боксер Дмитрий Митрофанов нокаутировал поляка Рафала Яцкевича.