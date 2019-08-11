13-летний украинский прыгун в воду стал чемпионом Европы

Юный украинец выиграл в прыжках с 10-метровой вышки.
13-летний украинский прыгун в воду Алексей Середа выиграл чемпионат Европы в прыжках с 10-метровой вышки, который состоялся 11 августа в Киеве.
Результат украинца – 488,85 балла.
1. Алексей Середа (Украина) – 488,85
2. Бенджамин Оффре (Франция) – 474,90
3. Руслан Терновой (Россия) – 445,25
Середа стал самым молодым чемпионом Европы по прыжкам в воду в возрасте 13 лет и 7 месяцев. Юный украинский спортсмен превзошел достижение британца Томаса Дейли, который побеждал на чемпионате Европы-2008 в возрасте 13 лет и 10 месяцев.
Медаль Середы стала седьмой для Украины на чемпионате Европы. Украинские спортсмены заняли второе место в общекомандном зачете, уступив первое место России.
Напомним, Главред пообщался с призером Олимпийских игр-2008 Ильей Квашой, который по душам рассказал почему решил завершить карьеру, о своих планах на ближайшее будущее, спортивных достижениях и перспективах украинских прыгунов в воду подняться на пьедестал почета Олимпийских игр.