Динамо - Брюгге: где смотреть, кто судьи, прогнозы букмекеров

Динамо - Брюгге / Телеканал 24

Завтра, 13 августа, киевское Динамо и бельгийский Брюгге сойдутся в ответном матче третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов. После минимального поражения в Бельгии, подопечные Александра Хацкевича обязаны выигрывать с разницей минимум два гола, чтобы рассчитывать на выход в следующий этап.

Напомним, победитель этого противостояния продолжит борьбу в раунде плей-офф Лиги чемпионов, а его соперником станет триумфатор пары Базель (Швейцария) - ЛАСК (Австрия). Первый матч закончился выездной победой австрийцев со счетом 2:1.

Динамо - Брюгге: где смотреть

В прямой трансляции матч Динамо - Брюгге на территории Украины покажет телеканал 2+2 13 августа в 20:30. Кроме того, трансляция запланирована на российском канале Матч! Футбол 2.

Также прямую трансляцию можно будет посмотреть на сайте Главред.

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Оба клуба активно начали сезон и играют, через два дня на третий. На данный момент Брюгге сыграл 4 матча (все – победы), а Динамо - 5 матчей (три победы, два поражения).

Напомним, 10 августа Динамо встречалось с Шахтером в третьем туре УПЛ и проиграло на своем поле со счетом 1:2. Единственный мяч за киевлян забил новичок Жерсон Родригеш.

Также в субботу, 10 августа, свой матч в чемпионате Бельгии сыграл и Брюгге. Подопечные Филиппа Клемана на выезде победили Остенде со счетом 2:0, дожав соперника в конце встречи. Голами отличились Окереке и Тау.

Иван Бебек - главный рефери матча / УЕФА

Динамо - Брюгге: кто судьи матча

В ответном матче третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов будет работать хорватская бригада арбитров во главе с Иваном Бебеком.

Ассистенты рефери: Горан Патаки, Боян Зобеница.

Четвертый арбитр: Марио Зебец (все - Хорватия).

Отметим, что Бебек ранее работал на матчах Астана - Динамо (0:1), Мариуполь – Бордо (1:3), Реал - Шахтер (4:0), Днепр - Аякс (1:0) и БАТЭ - Шахтер (0:7).

Прогнозы букмекеров

Букмекера фаворитом матча считают Динамо. Победа киевлян оценивается в 2.00. На победу Брюгге дают коэффициент 3.70. На ничейный результат можно поставить с коэффициентом 3.50.