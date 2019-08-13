Лига чемпионов: Динамо - Брюгге: видео-трансляция поединка (LIVE), подробности вокруг матча

Динамо - Брюгге / Телеканал 24

Сегодня, 13 августа, киевское Динамо проведет ответный матч третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов. Соперником команды Александра Хацкевича будет бельгийский Брюгге. В первом матче была зафиксирована победа бельгийцев со счетом 1:0. Автором единственного гола стал Ханс Ванакен, который отличился на 37-й минуте с пенальти.

Сегодняшний матч своеобразный момент истины для Динамо. В случае прохода Брюгге, киевляне сыграют с победителем противостояния Базель (Швейцария) - ЛАСК (Австрия), и уже с ним оспорят прямую путевку в групповой этап Лиги чемпионов.

Где смотреть матч

Болельщики смогут поддержать Динамо в прямом эфире на телеканале 2+2 в 13 августа в 20.30.

Прямая телетрансляция также запланирована на российском канале Матч! Футбол 2.

Кроме того, сайт Главред будет вести прямую видео трансляцию матча Динамо - Брюгге.

Наставник Брюгге Филипп Клеман готовится дать бой Динамо, и не собирается играть на отбой.

"Сегодняшний матч покажет, насколько мы готовы. Действительно, в первом тайме домашнего матча мы доминировали, а потом соперник перехватил инициативу. В первом тайме на поле играл топ-клуб Брюгге, а во втором - середняк. Мы опять попытаемся достичь топ-уровня, контратаковать и забить. Играть на отбой не собираемся. Главная наша задача - пройти в следующий раунд. Для достижения этой цели сделаем все", - сказал журналистам накануне матча Филипп Клеман.

Главный тренер Динамо Александр Хацкевич высказал свое мнение относительно ответного матча против Брюгге.

"У нас большая конкуренция. Как сыграем, в два форварда или нет – увидите. Да, нам нужно забивать, но нельзя забывать и про оборону. Есть варианты и выбор. Тот же Жерсон может сыграть как на острие, так и на фланге.

Психологически мы готовы, футболистам необходимо выкинуть все из головы и сосредоточиться на Брюгге. Это уже шестой матч за короткий промежуток времени. Мы должны проявить характер и силу воли, иначе победить будет сложно" - сказал Александр Хацкевич.