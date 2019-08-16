Дуэлунд и Де Пена съездили в Чернобыль

16 августа 2019, 01:35

Два легионера киевлян отправились на экскурсию в зону отчуждения.

Де Пена и Дуэлунд
Де Пена и Дуэлунд / СпортАрена

Два легионера киевского Динамо - датчанин Миккель Дуэлунд и уругваец Карлос Де Пена решили экстремально провести время, и в выходной отправились на экскурсию в Чернобыль.

Футболисты побывали в нескольких местах зоны отчуждения, куда пускают туристов. Легионеры запечатлели свое посещение Чернобыля в Инстаграме.

Напомним, киевское Динамо вылетело из Лиги чемпионов не сумев пройти бельгийский Брюгге. Сразу после фиаско был уволен весь тренерский штаб во главе с Александром Хацквичем. 

Вчера днем президент Игорь Суркис назначил Алексея Михайличенко новым главным тренером команды.

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