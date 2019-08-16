Дуэлунд и Де Пена съездили в Чернобыль

Два легионера киевлян отправились на экскурсию в зону отчуждения.
Два легионера киевского Динамо - датчанин Миккель Дуэлунд и уругваец Карлос Де Пена решили экстремально провести время, и в выходной отправились на экскурсию в Чернобыль.
Футболисты побывали в нескольких местах зоны отчуждения, куда пускают туристов. Легионеры запечатлели свое посещение Чернобыля в Инстаграме.
Напомним, киевское Динамо вылетело из Лиги чемпионов не сумев пройти бельгийский Брюгге. Сразу после фиаско был уволен весь тренерский штаб во главе с Александром Хацквичем.
Вчера днем президент Игорь Суркис назначил Алексея Михайличенко новым главным тренером команды.