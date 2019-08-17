Олимпик подписал футболиста из Испании

Иван Зотько / ФК Олимпик

Накануне матча 4-го тура УПЛ донецкий Олимпик усилил оборону украинским защитником Иваном Зотько. 23-летний футболист поставил подпись под двухлетним контрактом.

Зотько – воспитанник академии харьковского Металлиста. В составе команды U-19 становился победителем чемпионата Украины среди юношеских команд сезона 2013/14, проведя 20 встреч и забив 8 мячей.

Всего за время выступлений в составе Металлиста провел 8 игр в чемпионате (забил гол), встречу в Кубке Украины, 29 матчей (забил 10 голов) в молодежном первенстве и 42 поединка (забил 13 мячей) в юношеском турнире.

Три года назад Зотько перебрался в испанскую Валенсию, откуда позже ушел в Эльче. Затем на правах аренды играл в испанской Льейде.

Напомним, что ранее Олимпик объявил о заключении контракта с Драманом Салу и иранским нападающим Захеди Шахабом.

Ранее донецкий клуб подписал контракты с шестью новичками. В их число вошли три украинца - вратарь Герман Пеньков, защитник Иван Трубочкин и хавбек Тарас Завийский. Кроме того, игроками Олимпика стали бразильские полузащитники Луис Фернандо и Фабиньо, а также нигерийский защитник Алию Абубакар.