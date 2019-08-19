"Если я клоун, то Бурда - плакса" - Дентиньо

Дентиньо / ФК Шахтер

Полузащитник донецкого Шахтера Дентиньо ответил на критику в свой адрес со стороны защитника киевского Динамо Никиты Бурды.

"Один из футболистов Динамо назвал меня клоуном после прошлого матча. Гол в ворота Львова я посвятил ему. Если он думает, что я клоун, то он плакса. Каждый раз, когда они уступают, то все плачут и плачут. Думаю, профессионал, когда проигрывает, должен уметь принимать поражение. А с этим у них очень плохо", - цитирует Дентиньо пресс-служба Шахтера.

Также бразилец прокомментировал матч чемпионата со Львовом, в котором горняки отпраздновали победу со счетом 2:0.

"Матч со Львовом складывался очень тяжело. Рад, что удалось забить гол. Мне представилась отличная возможность пойти на дальнюю штангу и реализовать момент. В целом провели хороший поединок: отлично показали себя на поле и доминировали.

Да, во втором тайме продуктивность немного упала. Этого не следует допускать. Но я уверен, что тренер потянет нас за уши, так как очень важно проводить весь матч в высоком темпе. Самое главное, что мы добились победы и добыли три очка", - резюмировал Дентиньо.

Напомним, ранее защитник киевского Динамо Никита Бурда назвал полузащитника Шахтера Дентиньо "клоуном".