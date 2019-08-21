Нурмагомедов – Порье: представили проморолик боя

Хабиб Нурмагомедов - Дастин Порье / КП

Перед турниром UFC 242 в Абу-Даби организация представила ролик главного боя вечера, в котором встретятся чемпион промоушена в легком весе россиянин Хабиб Нурмагомедов и обладатель временного титула американец Дастин Порье.

Это будет вторая защита титула для российского бойца. Первая состоялась в октябре прошлого года. Хабиб за неполных четыре раунда заставил сдаться ирландца Конора Макгрегора.

Напомним, поединок Нурмагомедова и Порье состоится 7 сентября в Абу-Даби. Нурмагомедов не выходил в октагон с октября 2018 года, когда победил Конора Макгрегора.