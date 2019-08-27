Кубок Украины: результаты матчей второго предварительного раунда

Состоялись матчи второго предварительного раунда Кубка Украины.
Сегодня, 27 августа, прошли матчи второго предварительного раунда Кубка Украины.
По их итогам в следующую стадию пробились: Буковина, Николаев, Диназ, Волынь, Рух, Горняк-Спорт, Ингулец, Минай, Кремень, Оболонь-Бровар, Балканы и Альянс.
Кубок Украины. Второй предварительный раунд:
Таврия-Симферополь - Буковина (Черновцы) - 2:3 (2:1)
Горняк-Спорт (Горишни Плавни) - Металлург (Запорожье) - 1:1 (0:0), по пенальти - 6:5
Диназ (Вышгород) - Нива (Винница) - 1:0 (0:0)
Николаев - Прикарпатье (Ивано-Франковск) - 5:1 (3:0)
Подолье (Хмельницкий) - Волынь (Луцк) -1:1(0:1), по пенальти - 4:5
Авангард (Краматорск) - Балканы (Заря) - 0:0, по пенальти - 3:4
Альянс (Липовая Долина) - Чайка (Петропавловская Борщаговка) - 4:1 (0:0)
Верес (Ровно) - Рух (Винники) - 1:2 (1:2)
Ингулец (Петрово) - Металлист-1925 (Харьков) - 2:0 (2:0)
Калуш - Минай (Ужгород) - 1:2 (0:0)
Черкащина (Черкассы) - Кремень (Кременчуг) - 1:2 (0:0)
Волчанск - Оболонь-Бровар (Киев) - 0:1 (0:0, 0:0)
12 победителей вышли в третий предварительный раунд, где к ним присоединятся Агробизнес, которому достался снявшийся Арсенал-Киев, одесский Черноморец и шесть клубов УПЛ (7-12 места).
Матчи следующего этапа пройдут 25 сентября.
Ранее УАФ представил новую структуру проведения Кубка Украины.
Напомним, что действующем обладателем Кубка Украины является донецкий Шахтер, который в финальном матче обыграл Ингулец из Петрово.