Кубок Украины: жеребьевка третьего раунда

Состоялась жеребьевка 1/16 финала Кубка Украины.
В среду, 28 августа, в Доме футбола состоялась жеребьевка третьего предварительного этапа Кубка Украины-2019/2020.
В жеребьевке принимали участие 20 команд: 12 победителей предыдущего раунда, Агробизнес, которому достался снявшийся киевский Арсенал, Черноморец и 6 клубов УПЛ (7-12 места).
Результаты жеребьевки
Кремень (Кременчуг) – Олимпик (Донецк)
Николаев – Черноморец (Одесса)
Оболонь-Бровар (Киев) – Горняк-Спорт (Горишние Плавни)
Минай (Ужгород) – Волынь (Луцк)
Альянс (Липовая Долина) – Балканы (Заря)
Буковина (Черновцы) – Львов
Ингулец (Петрово) – Карпаты (Львов)
Диназ (Вышгород) – Александрия
Рух (Львов) – Мариуполь
Агробизнес (Волочиск) – Днепр-1
Матчи пройдут 25 сентября. Игра Рух - Мариуполь состоится 2 октября.