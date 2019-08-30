Лига Европы: все результаты плей-офф квалификации

30 августа 2019, 04:37

Определились все участники группового раунда Лиги Европы.

Лига Европы
Лига Европы / Sky Sports

По итогам игрового дня в Лиге Европы стало понятно, что Украину на групповой стадии будут представлять две команды - Динамо и Александрия. Луганская Заря не смогла пройти испанский Эспаньол, и снова осталась без еврокубков.

Также плей-офф оказался не по зубам и другим сильным клубам - французскому Страсбуру, итальянскому Торино, греческому ПАОКу, московскому Спартаку и польской Легии.

Не обошлось этим вечером и без послематчевых пенальти - люксембургский Дюделанж оказался удачливее Арарата-Армения.

Как ни старался белорусский БАТЭ, но не сумел отыграться после выездных 0:3 от казахстанской Астаны. 2:0 дома, и казахстанский клуб идет в групповой этап.

Настоящий бой дала Рига, за которую выступают украинцы Шарпар, Славов и Дебелко. Всего лишь один гол в ворота Копенгагена выводил бы латвийскую команду в группу ЛЕ, но, увы, его так и не удалось забить в концовке поединка. Победа 1:0, которая равносильна поражению.

Самый украинский клуб Бельгии Гент прошел хорватскую Риеку. Матч в Хорватии завершился со счетом 1:1, который был на руку бельгийцам. Голом отличился украинец Игорь Пластун.

На волоске от вылета пребывал недавний обидчик Мариуполя - АЗ Алкмаар. Но в дополнительных экста-таймах все стало на свои места и голландцы деклассировали Антверпен.

Венгерский Ференцарош сломил сопротивление литовской Судувы. Команда Сергея Реброва разгромила соперника со счетом 4:2, и без проблем вышла в групповой этап.

Лига Европы. Раунд плей-офф. Ответные матчи:

Дюделанж (Люксембург) - Арарат-Армения - 2:1 (0:1), по пенальти - 5:4

Первый матч - 1:2

Голы: Лима, 25 (0:1); Синани, 48 (пенальти) (1:1); Синани, 71 (2:1)

БАТЭ (Беларусь) - Астана (Казахтан) - 2:0 (1:0)

Первый матч - 0:3

Голы: Скавыш, 6 (1:0); Яблонский, 85 (2:0)

Вулверхэмптон (Англия) - Торино (Италия) - 2:1 (1:0)

Первый матч - 3:2

Голы: Хименес, 31 (1:0); Белотти, 58 (1:1); Дендокер, 59 (2:1)

Рейнджерс (Шотландия) - Легия (Польша) - 1:0 (0:0)

Первый матч - 0:0

Гол: Морелос, 91 (1:0)

Гимарайнш (Португалия) - ФКСБ (Румыния) - 1:0 (0:0)

Первый матч - 0:0

Гол: Тапсоба, 52 (пенальти) (1:0)

Аполлон (Кипр) - ПСВ Эйндховен (Голландия) - 0:4 (0:0)

Первый матч - 0:3

Голы: Ихаттарен, 73 (0:1); Митроглу, 76 (0:2); Мален, 79 (0:3); Мален, 94 (0:4)

Трабзонспор (Турция) - АЕК (Греция) - 0:2 (0:2)

Первый матч - 3:1

Голы: Ливайя, 24 (0:1); Манталос, 29 (пенальти) (0:2)

Хапоэль (Израиль) - Фейеноорд (Голландия) - 0:3 (0:0)

Первый матч - 0:3

Голы: Кекчю, 46 (0:1); Бергхейс, 52 (0:2); Бюргер, 61 (0:3)

Риека (Хорватия) - Гент (Бельгия) - 1:1 (1:1)

Первый матч - 1:2

Голы: Пульич, 32 (1:0); Пластун, 33 (1:1)

Заря (Украина) - Эспаньол (Испания) - 2:2 (0:1)

Первый матч - 1:3

Голы: Феррейра, 34 (0:1); Леднев, 54 (1:1); Варгас, 62 (1:2); Русин, 78 (2:2)

Мольде (Норвегия) - Партизан (Сербия) - 1:1 (0:0)

Первый матч - 1:2

Голы: Джеймс, 72 (1:0); Милетич, 80 (1:1)

Спартак (Россия) - Брага (Португалия) - 1:2 (0:2)

Первый матч - 0:1

Голы: Орта, 42 (0:1); Орта, 45 (0:2); Бакаев, 89 (1:2)

Бней Иегуда (Израиль) - Мальме (Швеция) - 0:1 (0:1)

Первый матч - 0:3

Гол: Молинс, 8 (0:1)

Айнтрахт (Германия) - Страсбур (Франция) - 3:0 (1:0)

Первый матч - 0:1

Голы: Митрович, 26 (автогол) (1:0); Костич, 60 (2:0); да Коста, 67 (3:0)

Антверпен (Бельгия) - АЗ Алкмаар (Голландия) - 1:4 (0:0)

Первый матч - 1:1

Голы: Ламкель Зе, 73 (1:0); Стенгс, 90 (1:1); Дрейф, 96 (1:2); Коопмейнерс, 100 (1:3); Гудмундссон, 112 (1:4)

Карабах (Азербайджан) - Линфилд (Северная Ирландия) - 2:1 (1:0)

Первый матч - 2:3

Голы: Ромеро, 6 (1:0); Зубир, 88 (2:0); Лейвери, 93 (2:1)

Марибор (Словения) - Лудогорец (Болгария) - 2:2 (0:2)

Первый матч - 0:0

Голы: Марселиньо, 17 (0:1); Кешерю, 26 (пенальти) (0:2); Таварес, 65 (1:2); Ванцаш Пожег, 72 (2:2)

Ференцварош (Венгрия) - Судува (Литва) - 4:2 (2:1)

Первый матч - 0:0

Голы: Вербицкас, 11 (0:1); Варга, 36 (пенальти) (1:1); Боли, 41 (2:1); Топчагич, 64 (2:2); Нгуен, 67 (3:2); Сигневич, 96 (пенальти) (4:2)

ПАОК (Греция) - Слован (Словакия) - 3:2 (0:1)

Первый матч - 0:1

Голы: Медведев, 38 (0:1); Лимниос, 49 (1:1); Свидерски, 50 (2:1); Де Марко, 61 (2:2); Яннулис, 87 (3:2)

АИК (Швеция) - Селтик (Шотландия) - 1:4 (1:2)

Первый матч - 0:2

Голы: Форрест, 17 (0:1); Ларссон С., 33 (пенальти) (1:1); Джонстон, 34 (1:2); Битон, 87 (1:3); Морган, 93 (1:4)

Рига (Латвия) - Копенгаген (Дания) - 1:0 (0:0)

Первый матч - 1:3

Гол: Брисола, 75 (1:0)

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