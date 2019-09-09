Монако — лидер по выручке с продаж футболистов за последние девять лет

Монако

CIES Football Observatory огласил итоги исследования, в которых рассматривались показатели выручки европейских клубов с продажи футболистов в команды из топ-5 лиг континента.

Первое место в рейтинге занял французский Монако, которому в период с 2010 года удалось заполучить за своих игроков 1029 миллионов евро. На второй строчке с серьезным отставанием от монегасков расположился английский Челси (€ 868 млн). Замыкает тройку итальянский Ювентус (€ 787 млн).

Полностью топ-10 рейтинга выглядит следующим образом:

1. Монако (Франция) – € 1029 млн

2. Челси (Англия) – € 868 млн

3. Ювентус (Италия) – € 787 млн

4. Бенфика (Португалия) – € 780 млн

5. Реал (Испания) – € 763 млн

6. Атлетико (Испания) – € 754 млн

7-8. Рома (Италия) – € 726 млн

7-8. Барселона (Испания) – € 726 млн

9. Ливерпуль (Англия) – € 716 млн

10. Боруссия (Дортмунд, Германия) – € 678 млн.