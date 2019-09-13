17-летняя пловчиха вызвала громкий скандал своим купальником

Брекинн Уиллис дисквалифицировали из-за слишком открытого купальника / The Sun

17-летнюю пловчиху из Штатов Брекинн Уиллис дисквалифицировали из-за слишком открытого купальника.

Спортсменка выиграла заплыв на 100 м вольным стилем во время соревнований на Аляске (США) – но ее результат тут же аннулировали, пишет The Sun.

Судьи постановили, что купальник Уиллис недостаточно прикрывал ее ягодицы, излишне привлекая к себе внимание.

Дело в том, что на Аляске размер купальника регулируют особые правила. Сама Брекинн пояснила, что подвернула купальник в районе ягодиц, так как в противном случае было неудобно в нем плавать.

Читайте также"Жопа купальник доедает": звезда Playboy завела интимным фотоОрганизаторов соревнований уже обвинили в сексизме и расизме. Уиллис была единственной, кто подверглась санкциям. При этом она еще и единственная представительница смешанной расы на турнире.

Ранее украинская пловчиха, четырехкратная олимпийская чемпионка Яна Клочкова показала необычный соблазнительный снимок. В Сети похвалили фото, опубликованное олимпийской чемпионкой.