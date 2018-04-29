"Фигурка — зачет!". Яна Клочкова показала необычный соблазнительный снимок

Украинская пловчиха, четырехкратная олимпийская чемпионка Яна Клочкова выложила в Сеть необычный снимок — спортсменка позировала в нижнем белье, сфотографировала свое отражение в стеклянной двери.

Соблазнительное фото пловчиха опубликовала на своей странице в Instagram, но не уточнила, где оно было сделано.

Ряд интернет-пользователей оставили под снимком позитивные отзывы. "Фигурка — зачет!", — написал gniezdilov80. "Прелесть", — отметил absalyamovazat. "Очень красивая!)))", — считает volodya_kharcov.

Ранее Яна Клочкова поделилась, как держит свое тело в хорошей физической форме. По ее словам, прекраснее утреннего заплыва на три километра может быть только утренний забег на десять километров.