Пометил территорию: экс-динамовец "помочился" на поле после забитого гола

Браун Идейе выступал за Динамо с 2011 по 2014 гг. / fcdynamo.kiev.ua

Бывший игрок киевского Динамо нигериец Браун Идейе отличился странным празднованием забитого мяча в чемпионате Греции.

Выступающий за Арис Йдейе забил мяч в матче против ПАОКа (игра завершилась со счетом 2:2). Однако вместо традиционных объятий с партнерами, нигериец подскочил к угловому флажку, встал на четвереньки и изобразил, как кобель справляет нужду.

/ @ARIS.FC.OFFICIAL

Идейе выступал за киевское Динамо с 2011 по 2014 год, забив в 74 матчах 34 гола.

Напомним, ранее сообщалось о том, что греческий футболист справил нужду за воротами на матче ЛЕ в Киеве.