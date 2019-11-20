Опубликовано видео из раздевалки сборной Украины после матча с Сербией

УАФ опубликовала видео из раздевалки сборной Украины после матча с Сербией / УАФ

УАФ в своем YouTube-канале опубликовала видео из раздевалки сборной Украины после матча заключительного тура отбора Евро-2020 против Сербии. Также были показаны кадры из аэропорта, где команду встретила толпа болельщиков.

В ролике Андрей Шевченко благодарит своих подопечных за хорошую игру, также все поздравляли Артема Беседина, который забил спасительный гол в ворота балканцев.

Уже известно, что свои матчи на Евро-2020 Украина сыграет в Амстердаме и Бухаресте, а первым соперником стала сборная Нидерландов.

Напомним, сборная России рискует потерять место в финальной части турнира из-за возможной дисквалификации РУСАДА.